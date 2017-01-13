13.01.2017 12:02 Vicdan azabına dayanamadı, teslim oldu

Antalya'da Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakoluna gelen K.Y isimli şahıs, 1 Temmuz 2016 tarihinde Manavgat Yelken Su Altı Su Üstü Sporları Dayanışma Ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Okan Sezen'i öldürdüğünü itiraf etti. Antalya'da Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakoluna gelen K.Y isimli şahıs, 1 Temmuz 2016 tarihinde Manavgat Yelken Su Altı Su Üstü Sporları Dayanışma Ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Okan Sezen'i öldürdüğünü itiraf etti.

Olaydan 6 ay 10 gün sonra Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakoluna gelen K.Y isimli şahıs, yaşanan tartışma sırasında Okan Sezen'i kendisinin vurduğunu, olayın ardından kaçtığını, çektiği vicdan azabından dolayı artık geceleri uyuyamaz hale geldiğini belirterek teslim oldu. Okan Sezen'i vurduğunu belirten K.Y, jandarmadaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevine gönderildi.

(Arif Kaplan/İHA)

