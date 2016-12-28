Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Vezirköprü Ovası'nda yaklaşık 110 bin dekar zirai arazi suya kavuşacak
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Vezirköprü Ovası'nda yaklaşık 110 bin dekar zirai arazi suya kavuşacak

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Samsun'da inşa edilen Vezirköprü Sulaması 2. Kısım Projesi'nde çalışmalar hızla devam ediyor. Projenin tamamlanmasıyla bölgede yaklaşık 110 bin dekar zirai araziyi suya kavuşacak.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Samsun'da inşa edilen Vezirköprü Sulaması 2. Kısım Projesi'nde çalışmalar hızla devam ediyor. Projenin tamamlanmasıyla bölgede yaklaşık 110 bin dekar zirai araziyi suya kavuşacak.

80 bin dekar zirai alan sulamaya açıldı

Proje kapsamında Vezirköprü Barajı'nda depolanan 60 milyon metreküp su ile Vezirköprü Ovası'nda yaklaşık 110 bin dekar zirai arazi modern sulama sistemine kavuşacak. Fiziki gerçekleşmesi yüzde 30'a ulaşan tesis ile 80 bin dekar alan sulamaya açılmış olup, kalan 29 bin 640 dekarlık sahada ise çalışmalar hızla devam ediyor. İş kapsamında ana boru hattında 2 km CTP boru, yedek boru hatlarında toplam 80 km HDPE boru döşenecek, 750 adet sanat yapısı yapılacak.

Milli ekonomiye yılda 9 milyon TL katkı

Vezirköprü Sulaması 2. Kısım Projesi hizmete alındığında milli ekonomiye yılda 9 milyon TL fayda sağlanacağını kaydeden Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu "Tarımda kullanılan suyun sürdürülebilirliğinin sağlanması maksadıyla modern sulama sistemleri yapıyoruz. Projeden 23 yerleşim yerine ait 3 bin çiftçi ailesi yararlanacak. Böylece tarımsal verimlilik ve ürün çeşitliliği artacak. Çiftçilik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi yoluyla da kırsal ve kentsel bölgelerdeki gelir düzeyi artırılarak, istihdamın önü açılacak" dedi.

Samsun'a yatırım sağanağı

4 Aralık 2016 tarihinde Samsun'da düzenlenen merasimde, 175 milyon TL yatırım tutarına sahip 28 adet tesisin temel atma ve açılışını gerçekleştiren Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 2003-2016 yılları arasında DSİ tarafından Samsun'a yapılan toplam yatırım tutarının 1 milyar 793 milyon TL'ye ulaştığını kaydetti.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu sözlerini şöyle tamamladı: "2003 yılından bugüne kadar Samsun'da 10 adet sulama tesisini hizmete aldık. Tamamladığımız tesislerle yaklaşık 430 bin dekar zirai araziyi suyla buluşturduk. Böylece çiftçilerimize yılda takriben 147 milyon TL zirai gelir artışı sağladık. 2019 yılı sonuna kadar bölgede toplam 16 adet sulama projesini daha hayata geçireceğiz. Toplamda 476 bin 100 dekar alanı sulamaya açacağız ve bu topraklardan yılda 197 milyon 368 bin TL zirai gelir artışı elde edilecek."
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
'Camiamızın başını yerden kaldıracağız'
Borsa güne yatay başladı
Skolyozun yedi belirtisi
Vezirköprü Ovası'nda yaklaşık 110 bin dekar zirai arazi suya kavuşacak
Duruşmanın ikinci gününde de yoğun güvenlik önlemi devam etti
3 Ocak şiir yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Saatler geri alınacak mı? Bakan son noktayı koydu
Saatler geri alınacak mı? Bakan son noktayı koydu
Antalya'da jandarmaya ateş açıldı!
Antalya'da jandarmaya ateş açıldı!
İngiltere itiraf etti: Türkiye bizi sollayacak
İngiltere itiraf etti: Türkiye bizi sollayacak
2017 Motorlu Taşıtlar Vergisi açıklandı
2017 Motorlu Taşıtlar Vergisi açıklandı
Başbakan'ın 15 Temmuz gecesi görüntüleri ortaya çıktı
Başbakan'ın 15 Temmuz gecesi görüntüleri ortaya çıktı
IŞİD Türk askerlerini yaktı mı? Numan Kurtulmuş açıkladı!
IŞİD Türk askerlerini yaktı mı? Numan Kurtulmuş açıkladı!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
'Camiamızın başını yerden kaldıracağız'
'Camiamızın başını yerden kaldıracağız'
Borsa güne yatay başladı
Borsa güne yatay başladı
Skolyozun yedi belirtisi
Skolyozun yedi belirtisi
Vezirköprü Ovası'nda yaklaşık 110 bin dekar zirai arazi suya kavuşacak
Vezirköprü Ovası'nda yaklaşık 110 bin dekar zirai arazi suya kavuşacak
Duruşmanın ikinci gününde de yoğun güvenlik önlemi devam etti
Duruşmanın ikinci gününde de yoğun güvenlik önlemi devam etti
3 Ocak şiir yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
3 Ocak şiir yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
KOTO'dan bilgilendirme semineri
KOTO'dan bilgilendirme semineri
Ankara Büyükşehir Belediyesinden çiftçilere meyve fidanı desteği
Ankara Büyükşehir Belediyesinden çiftçilere meyve fidanı desteği
Aşkale Belediye Başkanı Polat, karla mücadele çalışmalarını denetledi
Aşkale Belediye Başkanı Polat, karla mücadele çalışmalarını denetledi
Bursaspor'un konuğu Aydınspor 1923
Bursaspor'un konuğu Aydınspor 1923
Bakan Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile görüştü
Başkan Ahmet Misbah Demircan: 'Çalışanlarımızın varlığıyla ayaktayız'
Başkan Ahmet Misbah Demircan: 'Çalışanlarımızın varlığıyla ayaktayız'

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English