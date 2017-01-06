06.01.2017 09:01 Vezirköprü'de nüfus istatistikleri açıklandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 2016 yılında doğum oranının ölüm oranından, evlenme oranının boşanma oranından daha yüksek olduğu açıklandı. Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 2016 yılında doğum oranının ölüm oranından, evlenme oranının boşanma oranından daha yüksek olduğu açıklandı.



2016 yılında bin 631 yeni doğan çocuk için nüfus cüzdanı çıkartılırken, aynı yıl içinde 412 ölümün gerçekleştiği bildirildi. Evlenme oranının boşanma oranından daha yüksek olduğunu belirten İlçe Nüfus Müdürü Halis Bilen, ilçede 2016 yılında 762 çiftin evlendiğini, sadece 65 çiftin boşandığını ifade etti. Bilen, 2015 yılına göre 2016 yılında evlenme ve yeni doğan çocuk oranında az da olsa düşüş olduğunu, adres değişikliği için 3808 başvuru yapıldığını sözlerine ekledi.



2015 yılında 884 çift evlenirken, 2016 yılında 762 çiftin evlendiği, 2015 yılında bin 770 yeni doğan çocuk için nüfus cüzdanı için başvurulurken, 2016 da bu sayının bin 631'e düştüğü açıklandı.

