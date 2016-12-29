29.12.2016 11:38 Vezirköprü'de çatı operasyonu

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yüksek kesimlerde yağan kar nedeniyle çatılarda biriken kar kütleleri küreklerle temizleniyor. Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yüksek kesimlerde yağan kar nedeniyle çatılarda biriken kar kütleleri küreklerle temizleniyor.



Uzun yıllar bu kadar kar yağmadığını belirten Kızılcakoru sakinlerinden Hüseyin Ünlü, kar kalınlığının bir metreyi bulduğunu söyledi. Mahalle sakinlerinin ev, ambar ve samanlık çatılarında biriken karları temizlemek için seferber olduğunu kaydeden Ünlü, çatılarda biriken kar kütlelerinin tehlike oluşturduğunu, herhangi bir olaya meydan vermeden temizlemek için imece usulü çalışıldığını belirtti. Tam bir kış mevsiminin yaşandığını belirten Hüseyin Ünlü, şu anda mahallede çatılardaki kar dışında bir sıkıntı yaşanmadığını, kış mevsiminin de ayrı bir özelliği ve güzelliği olduğunu vurguladı.



Mahalle sakinleri kar manzaralarında hatıra fotoğrafı çekmeyi de ihmal etmediler.

