05.01.2017 09:05 Vezirköprü'de 1. Çocuk Kitapları Günleri başladı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde belediye tarafından düzenlenen 'Vezirköprü 1. Çocuk Kitapları Günleri' başladı. Samsun'un Vezirköprü ilçesinde belediye tarafından düzenlenen "Vezirköprü 1. Çocuk Kitapları Günleri" başladı.



Kitap günlerinin açılışı Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis ve yazarlar tarafından gerçekleştirildi. Açılışa çok sayıda eğitimci ve öğrenci de katıldı. Yazarlar Aziz Sivaslıoğlu, Nihat Gökmen ve İbrahim Ünsal Uçar'ın katılımları ile kitap günleri Belediye Kültür Merkezi'nde yapılıyor.



3 gün devam edecek olan etkinliğin amacının ülkenin önemli çocuk kitapları yayınevlerinin ve çocuk kitapları yazarlarının tek bir mekanda bir araya gelerek çocuklarla buluştuğu bir etkinlik gerçekleştirmek olduğu bildirildi. Yazarlar yaptıkları konuşmalarda kitap okumanın önemine değinerek, özellikle ortaokul çağındaki çocuklarda kitap okuma konuşunda patlama yaşandığını, bu durumun eğitim açısından son derece önemli olduğuna vurgu yaptılar.



Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, belediye olarak çocukların zihinsel ve duygusal gelişimini artırmak, kitap sevgisini aşılamak, okuma alışkanlığı kazandırmak, anne-baba ve öğretmenlere çocuklara kitap seçme şansı sağlamak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.



Yazarlar öğrencilere kitaplarını tanıtıp sorularına cevap vererek öğrencilerin aldıkları kitapları imzaladılar.

