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Vezirhan'da ana su hattı yenilenmesine gece gündüz demeden devam ediliyor
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Vezirhan'da ana su hattı yenilenmesine gece gündüz demeden devam ediliyor

Bilecik'in Vezirhan Beldesi'nde sorunlu ana su hattının değiştirilmesi çalışmaları gece gündüz demeden devam ediyor.

Bilecik'in Vezirhan Beldesi'nde sorunlu ana su hattının değiştirilmesi çalışmaları gece gündüz demeden devam ediyor.

Havaların soğumasına rağmen çalışmalara bir an olsun ara vermeden ateş yakarak ısınan ekipleri Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş ziyaret ederek, yerinde incelemelerde bulundu. Başkan Duymuş, bu ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Ana su hattı ekiplerimizce yapılıyor, kısa zamanda sular verilecektir. Kuzey Dalgıç elemanlarına, belediyemiz personeline, Osmaneli Belediye Başkanımız Münür Şahin'e ve personeline desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Kar kış demeden gece yarısı halen çalışmakta ekiplerimiz. Çalışan kardeşlerimize Allah kolaylıklar versin" dedi.
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