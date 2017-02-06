Vergisini zamanında ödeyene indirim geliyor

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar kurulu sonrası basın toplantısı düzenledi.

Bakanlar Kurulu sonrası değerlendiremelerde bulunan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş ''Vergisini zamanında ödeyen vatandaşlarımız için yüzde 5'e kadar indirim yapılacak bir uygulama hayata geçirilecek'' dedi. Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle:

VERGİSİNİ DÜZENLİ ÖDEYENE İNDİRİM

Bakanlar Kurulumuzda vergilerle ilgili yapılacak düzenlemeler gündeme geldi. Önümüzdeki günlerde adımlar atılacaktır. Vergisini zamanında ödeyen vatandaşlarımız için yüzde 5'e kadar indirim yapılacak bir uygulama hayata geçirilecek.Yeni bir teknoloji yönetim modeline ihtiyaç var.

VARLIK FONUNA DEVİR İŞLEMİ

Kamu kurumlarını etkin yönetilmesiyle ilgili bir niyet söz konusu. Bu şiretlerin daha etkin yönetilmesi hedefleniyor. Türkiye ekonomisinin gücünü göstermek, birtakım dışarıdan müdahalelere karşı kuvvetlenmesini sağlamak için tabiri caizse 'garanti' mahiyetinde olan bir fondur. Savunma Sanayii'nden ilgili kaynağın buraya aktarılmasının amacı, aynı şekilde kullanımın aynı kaynakta toplanarak, daha etkin kullanımını sağlayabilecek bir adımın atılmasıdır."

MİLLET NE DERSE O OLACAK

Eğer bugün Türkiye bir Suriye bir Irak olmadıysa bunun en başlı sebeplerinden biri Türkiye'deki sandığın ortada olmasıdır. Kimisi evet diyecek kimisi hayır diyecek. Herkes bu süreç içerisinde istediğini ortaya koyacak. Bu bir parti seçimi değildir. Burada kimse demokratik bir yarış olacağından endişe etmesin. Sonucunda millet ne derse başımızın gözümüzün üstünedir.

MÜCADELE EDEN TEK ÜLKE TÜRKİYE

Bizim derdimi Suriye'de kalıcı çözüm bulmak. Sahada silahlı mücadele eden tek ülke Türkiye'dir.