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Vergi borcu yapılandırmasında son gün 30 Haziran!
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Vergi borcu yapılandırmasında son gün 30 Haziran!

27 Mayıs'da yayımlanarak yürürlüğe giren 7020 sayılı bazı alacakların yeninden yapılandırması ile ilgili kanun için başvurular yarın sona eriyor. Borcunu henüz ödemeyenler için ise vergi daireleri gece saat 24.00'a kadar açık olacak.

Vatandaşların kamuya olan borcu için düzenlenen vergi borcu yapılandırmasında, vatandaşların borçları azalacak ve borçlar taksitler halinde ödenebilecek. 27 Mayıs'da yayımlanarak yürürlüğe giren vergi borcu yapılandırması başvurusu 30 Haziran Cuma günü sona erecek.

Yeni Yapılandırma Kanunu olan 7020 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, 30 Haziran 2017 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvurmaları gerekmektedir. Bu sürenin uzatılmasına ilişkin Kanunda yetki bulunmadığından, müracaat süresi uzatılmayacak.

Başvurular, bağlı olunan vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla ya da Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresi üzerinden internet aracılığı ile yapılabilecek. Başvuru sırasında peşin veya taksit seçeneklerinden biri tercih edilecek. Yapılandırılan tutarlar 6, 9, 12, 18 taksit seçenekleri ile ödenebilecek. Taksitler 2 ayda bir ödemeli olacak. Peşin veya ilk taksit ödemelerinin 31 Temmuz 2017 Pazartesi günü bitimine kadar yapılması gerekiyor. Bu süre de kesinlikle uzatılmayacak.

VERGİ DAİRELERİ GECE SAAT 24.00'E KADAR AÇIK OLACAK

Araya giren bayram tatili ve haftasonu nedeniyle kapalı olan vergi daireleri, cuma günü gece saat 24.00'e kadar açık olacak.

Maliye Bakanlığı'nca bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasını sağlayan 7020 sayılı kanunla ilgili vergi daireleri 24.00'e kadar hizmet vermeye başladı.

Gece yarısına kadar açık kalacak vergi dairelerin yoğunluk olmadığı gözlendi.

Kırklareli'de 2 vezne ile oluşturulan 6 ayrı masada mükelleflere hizmet sunuluyor.

Kırklareli'nde gece mesaisinin başladıktan sonra 1, Tekirdağ'da ise 2 mükellefin başvuruda bulunduğu öğrenildi.

Vergi borcu yapılanması 30 Haziran'da sona erecek. Vergi dairelerinde son gün yoğunluk olması bekleniyor.

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