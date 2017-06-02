Venezuelalı 14 sahte belgeli animasyoncu yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sahte belgeli 14 Venezuelalı animasyoncu, firma yetkilileri ile kavga edince yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sahte belgeli 14 Venezuelalı animasyoncu, firma yetkilileri ile kavga edince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat ilçesi Side bölgesinde animasyoncu olarak çalışan 14 Venezuelalı ile çalıştıkları organizasyon firması yetkilileri arasında anlaşmazlık nedeniyle kavga çıktı. Organizasyon firması yetkilileri tarafından darp edildikleri iddia eden 14 Venezuelalı, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Side Jandarma Karakoluna başvurdu.

Şahısların ibraz ettiği çalışma belgelerinden şüphelenen jandarma, şahıslardan 5'inin Küba ülkesi vatandaşlarına ait sahte izin belgesi kullandığını 9 şahsın ise belgesinin olmadığını belirledi.

Bunun üzerine adli makamlardan alınan arama kararı ile organizasyon şirketinde jandarma tarafından yapılan aramada 20 adet çalışma izin belgesi ele geçirildi. Olayla ilgili yapılan soruşturmanın ardından şüpheli S.B. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol ile serbest bırakılırken 14 Venezuela vatandaşı ise sınır dışı edilmek üzere Antalya Yabancılar Şubeye teslim edildi.

Organizasyon şirket yetkilisi hakkında jandarma tarafından izinsiz yabancı işçi çalıştırmaktan ayrıca soruşturma başlatıldığı bildirildi.

(Arif Kaplan / İHA)