Venezuela'dan dünyaya Filistin çağrısı

Venezuela, Cenevre'de düzenlediği oturumda Filistin için barış çağrısında bulundu.

Venezuela, Cenevre'de düzenlediği oturumda Filistin için barış çağrısında bulundu.

Venezuela, Cenevre'de dünyada kalıcı bir barış sağlamak adına özelikle Filistin'deki duruma vurgu yaparak Bağlantısızlar Hareketi bünyesinde bir oturum gerçekleştirdi. Venezuela Devlet Başkanı Nicols Maduro, Filistin halkının bağımsızlığı ile yaşam hakkını güvence altına almak için bu oturumu hazırladığını bildirdi. Venezuela'nın kendi düzenlediği oturumda, Venezuela Dış İşleri Bakanı Delcy Rodrguez, İsrail'in Kudüs ve çevresindeki toprakları işgale başlamasından bu yana 50 yıldır, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin İsrail'in uyguladığı ayırma politikalarından dolayı zorunlu olarak göç ettiğini ifade etti.

Düzenlenen oturumda, Filistin'i ise Bakan Riad Al Maliki temsil etti.

