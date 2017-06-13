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'Venezuela'daki çatışmalar mülteci krizine dönebilir'
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'Venezuela'daki çatışmalar mülteci krizine dönebilir'

Peru Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski, Venezuela' sokaklarındaki şiddet devam ederse bu çatışmaların mülteci krizine dönüşebileceğini ifade etti.

Peru Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski, Venezuela' sokaklarındaki şiddet devam ederse bu çatışmaların mülteci krizine dönüşebileceğini ifade etti.
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta devam eden şiddet konusunda uyarıda bulunan Peru Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski, "Venezuela'daki ölümcül kargaşa yüzünden ülkede kan gövdeyi götürebilir ve bu mülteci krizine yol açabilir" dedi. Madrid'de konuşan Kuczynski, Venezuela'da aylardır süren ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükumetinin lehine ve aleyhine yapılan binlerce yürüyüş gören politik ve ekonomik krizin insanları ülkeyi terketmeye zorlayacağını söyledi. Önlem alınmazsa ülkede olabilecek bir katliama dikkat çeken Kuczynski, "Kolombia'nın Cucuta şehrine doğru bir göç istilası yaşanabilir' diye sözlerine ekledi.
Dün göstericiler Anayasa Mahkemesi'nin bir şubesine petrol bombaları ile saldırmışlardı. Mahkeme binasının içerisinde bulunan bir bankada maddi hasar meydana geldi. Güvenlik görevlilierinin geri püskütmeye çalıştığı birçok protestocu ise yaralandı.
Venezuela'da aylardır süren şiddetli çatışmalar sonucunda 60'tan fazla kişi öldü, 100'den fazla kişi de yaralandı.

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