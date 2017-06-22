Venezuela'da muhalefet yeniden sokaklarda

Venezuela'da, muhalefet Yüksek Mahkemenin dava açtığı Başsavcı Luisa Ortega Diaz'ı desteklemek için sokaklara geri döndü.

Venezuela'da, muhalefet Yüksek Mahkemenin dava açtığı Başsavcı Luisa Ortega Diaz'ı desteklemek için sokaklara geri döndü.

Venezuela'da muhalefet, Başsavcı Luisa Ortega Diaz'ı desteklemek için Karakas'da sokaklara geri döndü. Venezuelalılar, Yüksek Mahkemenin Başsavcıya açtığı ve görevden alınmasına neden olabilecek davayı protesto ediyor.

Mayıs ayında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Anayasa'nın yeniden yazılmasına ilişkin kararnameyi imzalanmasının ardından ülkedeki hükümet karşıtı gösteriler başlamıştı. Venezuela Başsavcısı Luisa Ortega, gösteriler sırasında güvenlik güçlerinin göstericilere çok yakın mesafeden gaz kapsülü attığını belirten ifadeler kullanmıştı. Ortega, güvenlik güçlerinin uluslararası kanunları çiğnediğini ifade etmişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Anayasa'nın yeniden yazılmasına ilişkin kararnameyi imzalanmasının ardından ülkedeki hükümet karşıtı gösteriler başlamıştı.

