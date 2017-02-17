Venezuela'da korkunç kaza: 16 ölü, 50 yaralı

Venezuela'nın Karabobo eyaletinde bir çimento mikseri ile yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada 16 kişi hayatını kaybederken, en az 50 kişi yaralandı.
Venezuela'nın Karabobo eyaletinde bir çimento mikseri ile yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada 16 kişi hayatını kaybederken, en az 50 kişi yaralandı. Karabobo Sivil Savunma ve Afet İdaresi Başkanı Joge Galindo, Twitter'daki hesabından "Guigüe-Valcia karayolunda meydana gelen trafik kazasında 16 kişi öldü" açıklamasını yaptı. Yerel saatle sabah 6.30 civarında meydana gelen kaza sonrası, askeri polis, itfaiye ve sivil savunma ekipleri olay yerine geldi. Yaralılar en yakın hastaneye nakledildi.
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