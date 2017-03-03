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Venezuela'da Hugo Chavez anıldı
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Venezuela'da Hugo Chavez anıldı

Venezuela'da Hugo Chavez'i anma programı düzenlenecek.

Venezuela'da Hugo Chavez'i anma programı düzenlenecek.
5 Mart 2013 tarihinde hayatını kaybeden Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, ölüm yıl dönümünde ülkesinde anılacak. Venezuella Kültür Bakanı Adn Chvez tarafından bugün yapılan açıklamada, eski devlet başkanı ve politikacı Hugo Chavez'in ölüm yıl dönümüne ilişkin bir anma programı hazırlandığı ifade edildi. 1998 senesinden ölümüne kadar, 15 yıl devlet başkanlığı görevini yürüten siyasetçi, Amerika karşıtı olarak biliniyordu. Başkanlık döneminde üç seçim kazanmış olan sosyalist lider, 2002 yılında darbe ile indirilmiş fakat halkın ayaklanması ile 2 gün sonra tekrar başkanlık koltuğuna oturmuştu.
Anma programının 5 Mart Pazar günü başlayacağı ve 15 Mart'a kadar devam edeceği ifade edildi.

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