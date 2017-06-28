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Venezuela'da helikopterli saldırı! Ordu sahaya indi...
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Venezuela'da helikopterli saldırı! Ordu sahaya indi...

VENEZÜELLA'dan gelen son dakika haberler gözlerin bu ülkeye dönmesine sebep oldu. Polis helikopteri ile Yüksek Mahkeme bombalandı. Devlet Başkanı da orduyu sahaya sürdü.

Muhalefetin nisandan bu yana protesto eylemlerini sürdürdüğü Venezüella'da bir polis helikopteri Yüksek Mahkeme'ye el bombalı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, olayı 'terör saldırısı' olarak değerlendiren Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "Barışı savunmak için tüm orduyu harekete geçirdim" dedi.

Venezüella'nın başkenti Caracas'taki Yüksek Mahkeme binasına bir polis helikopterinden en az 4 el bombası atıldı. Maduro'nun kendisine karşı plan yaparak ülkede ABD işgalinin yolunu açmakla suçladığı 5 muhalifin tutuklandığını açıklamasının ardından yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

'TÜM ORDUYU HAREKETE GEÇİRDİM'

Helikopteri kullanan pilotun eski İçişleri Bakanı Miguel Rodriguez için çalışan bir kişi olduğunu ve İçişleri Bakanlığı'na da yaklaşık 15 el ateş edildiğini belirten Maduro "Barışı savunmak için tüm orduyu harekete geçirdim. Er ya da geç helikopteri ve bu terör saldırısını yapanları yakalayacağız" dedi.

CIA İŞİN İÇİNDE

Eski bakan Rodriguez daha önce ABD Merkezi Haberalma Teşklatı CIA için çalışmakla suçlanmıştı. ​Maduro ayrıca muhalefetteki MUD koalisyonunu da saldırıyı kınamaya davet etti. Ancak MUD liderlerinden Freddy Guevara Twitter'daki açıklamasında olayla ilgili yeterince bilgi olmadığı gerekçesiyle bu davete yanaşmadı.

SALDIRIYI YAPAN VENEZUELLA POLİSİ ÇIKTI

Hükümet, helikopterin pilotunun eski bir Venezüella polis gücü (CICPC) mensubu olduğunu açıkladı. Sosyal medyada da saldırıyı gerçekleştirdiği sanılan helikopterde '350 Özgürlük' yazan bir pankart olduğunu gösteren fotoğraflar yayınlandı. Fotoğraflarda helikopterde biri maskeli, diğeri yüzü açık iki kişinin olduğu görülüyor.

Kendisinin CICPC mensubu olarak tanıtan ve isminin Oscar Perez olduğunu belirten bir kişi de video yayınladı ve Maduro'nun istifa etmesini ve erken seçim yapılmasını istedi. Perez "Venezüella halkına "haydut hükümete ve tiranlığa' karşı çıkma çağrısında bulundu.

3 YILDIR ÜLKE KARIŞIK

Venezüella'da yaklaşık 3 aydır devam eden Maduro karşıtı gösterilerde 76 kişi hayatını kaybetti.

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