06.02.2017 17:21 Venedik Komisyonundan CHP grubuna ziyaret

Ankara'da bulunan Venedik Komisyonu üyeleri, Mecliste Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) grubunu ziyaret etti. Ankara'da bulunan Venedik Komisyonu üyeleri, Mecliste Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) grubunu ziyaret etti.

Avrupa Konseyinin anayasal konulardaki uzmanlık organı Venedik Komisyonunun üyeleri, Meclisteki CHP Grup Yönetim Salonu'nda CHP grubunu ziyaret etti. Ziyarette CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek de hazır bulundu. Özel, Venedik Komisyonu raporlarını takip ettiklerini belirterek, Türkiye ve dünya kamuoyunun Komisyonun Anayasa değişikliği ile ilgili raporunu merak ettiğini ifade etti.

Venedik Komisyonu Başkanvekili Herdis Kjerulf Thorgeirsdottir ise, ziyaretlerinin amacının Olağanüstü Hal döneminde çıkartılan Kanun Hükmünde Kararnamelerin medya üzerindeki etkilerini değerlendirmek olduğunu söyledi.

(Ahmet Umur Öztürk / İHA)

