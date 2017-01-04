04.01.2017 13:42 Veliler, Milli Eğitim Müdürü'nün odasını bastı

Mersin'in Tarsus ilçesinde 'Suriyeliler okula yerleştirilecek' söylentisi üzerine aileler, Milli Eğitim Müdürünün odasını bastı. Mersin'in Tarsus ilçesinde 'Suriyeliler okula yerleştirilecek' söylentisi üzerine aileler, Milli Eğitim Müdürünün odasını bastı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 'Suriyeliler okula yerleştirilecek' söylentisi üzerine Hasan Karamehmet İlkokulu bahçesinde toplanan yaklaşık 100 kişilik veli grubu, 150 metre mesafedeki Milli Eğitim Müdürlüğüne yürüdü.

Veliler, Milli Eğitim Müdürlüğü önünde, Hasan Karamehmet İlkokulu'nun kullanılmayan binasına bugün saat 17.00'den sonra Suriyeli mültecilerin yerleştirileceği şeklinde bilgi aldıklarını dile getirerek, buna izin vermeyeceklerini, konuyu Mili Eğitim Müdürü ile görüşmek istediklerini söyledi..

Milli Eğitim Müdürlüğü girişinde özel güvenlik görevlileri tarafından durdurulan veliler, alkışlar ve sloganlarla Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kalaycı'yı dışarıya davet etti.

Milli Eğitim Müdürü Kalaycı'nın aşağıya inmemesi üzerine veliler topluca x-ray ve güvenlik görevlilerini geçerek makam odasının bulunduğu birinci kata çıktı.

Makam odasında Milli Eğitim Müdürüne 'biz okulumuzda Suriyeli istemiyoruz' şeklinde tepki gösteren velilere, müdür Kalaycı'nın 'böyle bir şey yok' demesine rağmen tartışmaya devam ettiler. Müdürün odada yaptığı açıklamayı yeterli görmeyen veliler Milli Eğitim Müdürünün dışarıda bekleyen diğer velilere de açıklama yapmasını istediler. Bunun üzerine aşağıya inen Milli Eğitim Müdürü Kalaycı, çevik kuvvet ve polisler arasında açıklama yaparak velilerin ikna olmasını sağladı.

Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kalaycı, güvenlik önlemelerini aşarak makam odasına giren velilerin bu şekilde tutum takınarak odasına dalmalarını bir baskın olarak nitelendirip haklarında suç duyurusunda bulunacağını ifade etti. Kalaycı, odasında velilerin tepki gösterdiği konunun dedikodudan ibaret olduğunu, kendilerinin okula Suriyeli sığınmacıların yerleştirilmesi gibi bir düşünce veya bu konuda herhangi tasarruflarının olmadığını dile getirdi.

Velilerin Milli Eğitim Müdürlüğüne topluca gittiği ihbarını alan emniyet güçlerinin çok sayıda zırhlı araç ve personel ile Milli Eğitim Müdürlüğü önünde önlem aldıkları gözlendi.

(Ersoy Yalçın/İHA)

