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Velayet davası gergin başladı
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Velayet davası gergin başladı

Caner Erkin, oğlu Çınar'ın velayetini alabilmek için Asena Atalay'a açtığı davanın ilk duruşması gergin başladı. Duruşmada Erkin'in avukatları gizlilik kararı isterken, Atalay'ın avukatı bu talebin reddini talep edince hakim, 'Bu dava 70 milyonun velayet davası gibidir' diyerek her iki tarafa da tepki gösterdi.

Caner Erkin, oğlu Çınar'ın velayetini alabilmek için Asena Atalay'a açtığı davanın ilk duruşması gergin başladı. Duruşmada Erkin'in avukatları gizlilik kararı isterken, Atalay'ın avukatı bu talebin reddini talep edince hakim, "Bu dava 70 milyonun velayet davası gibidir" diyerek her iki tarafa da tepki gösterdi.
Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in, oğlu Çınar Erkin'in velayetinin eski eşi Asena Atalay'dan alınarak kendisine verilmesi için açtığı davanın ilk duruşması görüldü. İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya davacı Caner Erkin katılmadı. Davalı Asena Atalay ise avukatıyla birlikte duruşmada hazır bulundu.
Duruşmanın başlamasıyla birlikte Erkin'in avukatları, dosyada gizlilik kararı alınmasını isterken, Atalay'ın avukatı yapılan haberlerin müvekkilini toplum önünde kötü bir anne gibi gösterdiği gerekçesiyle duruşmaların aleni olarak yapılmasını istedi.
Bunun üzerine Erkin'in avukatı tepki göstererek, Atalay hakkındaki haberleri biz yaptırıyormuşuz gibi itham var dedi. Hakim ise iki tarafı da uyararak, "Ben iki tarafın da duruşmada şov yapmasına izin vermem. Bu velayet davası 70 milyonun velayet davası gibidir" ifadesini kullandı.
Duruşma hakimi önce Erkin'in avukatları tarafından mahkemeye sunulan dava dilekçesini okudu. Dilekçede, tarafların ortak çocukları Çınar Erkin'in okul hayatının Asena Atalay'ın ihmali nedeniyle sekteye uğradığı bildirildi. Atalay'ın hamileliği döneminde kendini düşünerek zayıflama hapları kullandığı ve çocuğun sağlığını riske attığı, çocuğunun özel günlerinde dahi yanında bulunmadığı iddia edilen dilekçede, "Davalı direk dansı olarak adlandırılan pornografik danslar yapıp sosyal medyada paylaşmıştır. Çocuk bakıcı evinde bırakılarak ihmal edilmiştir. Çocuğun para aracı olarak kullanıldığını düşünüyoruz. Davalı kötü alışkanlıklara sahiptir. Annedeki velayetin kaldırılarak çocuğun velayetinin babaya verilmesini talep ediyoruz" denildi.

"CANER ERKİN ÇOCUĞUNU GÖRMEYE DAHİ GELMİYOR"
Hakim daha sonra Atalay'ın avukatının dosyaya sunduğu cevap dilekçesini okudu. Cevap dilekçesinde ise tarafların anlaşmalı olarak boşandığı, Erkin'in velayet davasını Atalay'ı yıpratmak için açtığı iddia edildi. Erkin'in mahkemenin belirlediği günlerde dahi çocuğunu görmeye gitmediği, çocuğun genel masraflarını bile karşılamadığı öne sürüldü. Erkin'in, mahkemece belirlenen 10 Bin TL'lik yoksulluk nafakasını ödemediği, bu nedenle Atalay'ın icra takibi başlattığı kaydedilen dilekçede, "Davacı baba çocuğun bakımına katılmadığı gibi annenin icra takiplerine aşırı tepki göstererek sosyal medyada yıpratıcı suçlamalarda bulunup toplum nezdinde anneyi küçük düşürmüştür. Erkin, yeni evlendiği Şükran Ovalı ile ilk tanıştığı gün Çınar Erkin ile birlikte çektiği videosunu sosyal medyada paylaşarak toplum önünde Ovalı'nın çok iyi bir anne olduğu izlenimi oluşturmaya çalışmıştır. Kendi annesi varken çocuğunun başka bir kadınla aynı evde yaşaması kabul edilemez" ifadeleri kullanıldı.

"BU DAVA MÜVEKKİLİN CANINI YAKMAK İÇİN AÇILMIŞTIR"
Erkin'in dava dilekçesinde bahsettiği zayıflama hapları konusuna da cevap verilen dilekçede, "Müvekkilim hamileliği süresince sağlıklı beslenmiş, sporunu yapmış, sağlıklı bir hamilelik geçirmiştir. Müvekkil çocuğunu 22 ay boyunca emzirmiştir. Emziren bir annenin çocuğuna bakmadığı, ağladığında kalkmadığı iddiaları doğru değildir. Müvekkil ayrıca Çocuk Aile ve Gelişim Vakfı yönetimde olup, başkalarının çocuklarıyla ilgilenen annenin kendi çocuğuyla ilgilenmediğini söylemek müvekkile hakarettir. Müvekkil boşandıktan sonra kendini çocuğuna adamıştır. Her şeyden önce çocuğunu düşünmektedir. Bu dava müvekkilin canını yakmak için açılmıştır. Davanın reddini istiyoruz. Aleni yargılama yapılması müvekkilin lehinedir" denildi.
Davacı tarafın gizlilik talebini reddeden mahkeme, tanıklarını bildirmeleri için taraflara süre verdi. Duruşma ertelendi.
Duruşma sonrası açıklama yapan Asena Atalay, Erkin'in dava dilekçesindeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyleyerek "Gerçek er ya da geç ortaya çıkacak" dedi.
(Başak Akbulut / İHA)

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