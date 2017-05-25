Vekilleri ve köy muhtarlarını kabul etti

Başbakan Binali Yıldırım, bugün Çatalca ve Silivri AK Parti İlçe Başkanları, bölgeden 8 köy muhtarı ve AK Parti İstanbul milletvekillerinden oluşan bir heyeti kabul etti.

Başbakan Binali Yıldırım, bugün Çatalca ve Silivri AK Parti İlçe Başkanları, bölgeden 8 köy muhtarı ve AK Parti İstanbul milletvekillerinden oluşan bir heyeti kabul etti.

Başbakan Binali Yıldırım, bugün Çatalca ve Silivri AK Parti İlçe Başkanları, bölgeden 8 köy muhtarı ve AK Parti İstanbul milletvekillerinden oluşan bir heyeti kabul etti. Heyet, Çatalca ve Silivri bölgesinde, 140 yıldır çözülemeyen yerleşim yeri ile ilgili tapu sorununun çözülmesi dolayısıyla Başbakan Yıldırım'a teşekkürlerini sundu. Başbakan Yıldırım da heyete, sorunlarının çözümüne katkıda bulunmuş olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

(Enise Vural / İHA)