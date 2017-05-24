Vekillere 'Ramazan'da sahada olun' talimatı

AK Parti'nin grup başkanı olduktan sonra vekillerle öğle yemeğinde bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım, 'Ramazan'da sahada olun' talimatı verdi.

AK Parti'nin grup başkanı olduktan sonra vekillerle öğle yemeğinde bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım, "Ramazan'da sahada olun" talimatı verdi.

Başbakan Binali Yıldırım, 300 oyla AK Parti Grubunun başkanı oldu. 16 ismin mazeret bildirerek seçimde oy kullanamadığı kaydedildi. Seçimin ardından AK Parti Grubu'na teşekkür eden Yıldırım, daha sonra grup üyeleriyle öğle yemeğinde bir araya geldi. Yıldırım'ın vekillere "Ramazan'da sahada olunması" konusunda talimat verdiği öğrenildi.

(Enise Vural / İHA)