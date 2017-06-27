Vekil maaşı kesilince belediye başkanı maaşını 4 kat artırdı
Fransa'nın başkenti Paris'in güneyinde bulunan Orleans kentinin belediye başkanı Olivier Carre, tekrar milletvekili seçilemeyince başkanlık maaşını dört kat artırdı.
Fransa'nın başkenti Paris'in güneyinde bulunan Orleans kentinin belediye başkanı Olivier Carre, tekrar milletvekili seçilemeyince başkanlık maaşını dört kat artırdı. Cumhuriyetçiler Partisinin (LR) hem Orleans Belediye Başkanı hem Milletvekili olan Olivier Carre, tekrar milletvekili seçilemeyince vekil maaşı kesildi. Carre, bunun üzerine belediye başkanlığı maaşını dört kat artırdı. Geliri yaklaşık 8 bin euro olan Carre, partisinden de destek gördü. Öte yandan, maaş artışı yasal yolla yapılmış olsa da vatandaşların tepkisine yol açtı. (Özlem Kaplan / İHA)
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