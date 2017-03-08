Vefa Ödülü millete verilecek

Diyanet İşleri Başkanlığının 'Uluslararası İyilik Ödülleri'nin sahipleri açıklandı. Bu seneki Vefa Ödülü, 15 Temmuz gecesinde canlarını tanklara siper eden milletin şahsi manevisine verilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığının 'Uluslararası İyilik Ödülleri'nin sahipleri açıklandı. Bu seneki Vefa Ödülü, 15 Temmuz gecesinde canlarını tanklara siper eden milletin şahsi manevisine verilecek.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından gerçekleştirilen 'Uluslararası İyilik Ödülleri'nin bu yılki sahiplerini açıkladı. Her sene aynı zamanda bir 'Vefa Ödülü' verdiklerini söyleyen Görmez, "Bu seneki vefa ödülünü 15 Temmuz'da ortaya koyduğu kahramanlıkla milletimizin şahsi manevisine tevdi etmeyi arkadaşlarımızla uygun gördük. Aslında bu büyük iyiliğin ödülü sadece Allah'ın katındadır. Ancak bir vefa olarak 15 Temmuz gecesinde kötülüğün bu topraklara girmesine izin vermemek için canlarını tanklara siper eden milletimizin her ferdi bu büyük ödülü hak etmiştir diye düşünüyoruz. Onun için biz büyük vefa ödülünü bu sene milletimizin şahsi manevisine tevdi edeceğimizi ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Görmez, bu yıl Uluslararası İyilik Ödülleri'nin Kayseri'den Mustafa Göçer'e, Pakistan İslamabad'dan Muhammed Eyüp'e, İstanbul'dan Merve Çirişoğlu'na, Diyarbakır'dan Yahya Kamçı'ya, Ankara'dan Cavit-Hafize Etleç çiftine ve Amerika'dan Susanne Barakat'a verilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı.

(Pelin Üzek/İHA)