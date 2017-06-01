Ve Trump kararını verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Paris İklim Anlaşması'ndan çekileceğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Paris İklim Anlaşması'ndan çekileceğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında "Amerikalılar için kötü bir anlaşma" diyerek Paris İklim Anlaşması'ndan çekileceğini açıkladı. ABD medyasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Paris İklim Anlaşması'ndan çekileceğine yönelik haberler yayınlamıştı. Konuya ilişkin resmi Twitter hesabından açıklama yapan Donald Trump, "Önümüzdeki bir kaç gün içinde Paris Anlaşmasına ilişkin kararımı açıklayacağım" ifadelerini kullanmıştı. Geçen Hafta gerçekleştirilen NATO zirvesinde Trump liderlerle Paris İklim Anlaşmasını görüşmüş ancak anlaşmazlıklar giderilememişti.
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