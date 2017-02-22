Ve dev satış gerçekleşti! Resmen duyurdular

İspanyol Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Garanti Bankası'nın yüzde 9.95'ini Doğuş Grubu'ndan satın almak üzere anlaştı.

Söz konusu satın alma sonucunda BBVA'in Garanti Bankası sermayesindeki payı yüzde 49,85'e yükselecek. Garanti Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Ferit F. Şahenk sürdürmeye devam edecek.

Akşam saatlerinde yapılan açıklamada “Doğuş Grubu ve Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, T. Garanti Bankası A.Ş.'nin %9,95ini temsil eden 417.900.000 TL nominal değerdeki payın BBVA tarafından satın alınması konusunda mutabakata vardı. Beher pay bedelinin 7,95 TL olarak belirlendiği satın alım sonucu, toplam satış bedeli 3 milyar 322 milyon 305 bin TL olarak gerçekleşecek. Satın alma işlemi gerekli yasal prosedürlerin tamamlanmasını takiben kesinleşecek” denildi.

Bu satın almayla taraflar arasında daha önce imzalanmış olan 19 Kasım 2014 tarihli Hissedarlar Sözleşmesi'nin de yeni anlaşmanın kapanış tarihinden itibaren sona ereceği bildirildi.

Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit F. Şahenk:

“BBVA ile 2011 yılında başlayan güçlü ortaklığımız sonucunda başta ülkemiz ekonomisi olmak üzere bankacılık anlamında çok başarılı işler gerçekleştirdik. Grubumuzun ve BBVA'in uyumlu birlikteliğinin sonucu olarak gücünü her geçen gün perçinleyen Garanti Bankası, bu işlemle beraber Türk ekonomisine hizmet etmeye ve katkıda bulunmaya devam edecektir. BBVA'in bu satın almayı yapmak istemesindeki en önemli vurgu Türkiye ekonomisine ve Türk bankacılık sektörüne duyulan güvendir. Ortaklarımız Türkiye'de önemli bir bankacılık potansiyeli görmekte ve bu potansiyeli gerçekleştirmek istemektedir. Doğuş Grubu olarak Türk ekonomisine bu önemli yabancı yatırımın girmesine vesile olmaktan onur duyuyoruz. BBVA ile ahenkli beraberliğimizi kendilerine ev sahipliği yaparak sürdüreceğiz” dedi.

Şahenk, Doğuş Grubu olarak, yarım asrı aşan süreçte tüm yatırımlarında stratejilerini Türkiye'ye değer katmak üzere şekillendirdiklerini kaydederek “Bu çerçevede çalışmalarımızı sürdürdüğümüz sektörlerde ekonomimize güç ve değer katacak, istihdama katkıda bulunacak adımlarla ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.