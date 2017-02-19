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Ve başlıyor! Hangi emekli ne kadar para alacak?
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Ve başlıyor! Hangi emekli ne kadar para alacak?

Emekliye promosyon ödemeleri 1 Mart'ta başlıyor. Yaklaşık 12 milyon emekliye tek seferlik ödeme yapılacak. Hangi emekli, promosyonu ne zaman alacak?

Kaç lira eline geçecek? Şartlar neler? İşte emekliye promosyon uygulamasında bilmeniz gerekenler...

Emeklilere maaşlara ilaveten promosyon ödemesi 1 Mart'tan itibaren yapılacak. Ödemeler üç ay boyunca sürecek. 11,5 milyon emeklinin tamamı hemen ödeme almayacak.

Ödeme sırası TC kimlik numarasının son rakamına göre belirlenecek. Posta'nın haberine göre, örneğin kimlik numarasının son rakamı 9-7-5 olanlara martta, 3-1-8 olanlara nisanda, 6-4-2-0 olanlara ise mayısta ödenecek.

Para, o ayki maaş alınan tarihte hesaba geçecek. Her ayın 21'inde maaş alan bir kişi maaşıyla birlikte promosyonunu da 21 Mart'ta alacak.

KİME NE KADAR ÖDEME YAPILACAK?

Maaşa ilave promosyon 300-450 lira arasında olacak. Maaşı 1000 liranın altında olan 2.3 milyon emekliye 300 lira, 1000-2000 lira arası olan 8.5 milyon emekliye 375 lira, 2000 lira üzerinde olan 791 bin emekliye 450 lira promosyon ödenecek. Bankalara gidip promosyon sözleşmesi imzalamayana promosyon verilmeyecek.

HANGİ BANKALARLA PROTOKOL İMZALANDI?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) toplam 16 bankayla protokol imzaladığını duyurdu. Bu bankalar emeklilerin maaş aldığı bankaların yüzde 99.5'ine denk geliyor.

Bankalar şöyle: Ziraat, İş Bankası, Yapı Kredi, ING, Akbank, Burgan, Vakıfbank, TEB, Garanti, QNB Finansbank, Şekerbank, Halkbank, Fibabanka, PTT, Denizbank, ICBC Turkey.

PARA ALMAK İÇİN ŞARTLAR NE?

Promosyon için bankaya, “3 yıl maaşımı taşımayacağım” sözü verilecek. Bunun için sözleşme imzalanacak. Ayrıca, elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi faturalar için 2 adet otomatik ödeme talimatı verilmesi gerekiyor. Ayrıca ya kredi kartı alınacak ya da kredili mevduat hesabı (ek hesap) açılacak.

PROMOSYON HESABA NE ZAMAN YATACAK?

Hakedilen promosyon tutarı emekli maaşı alınan hesaba yatacak. Ödemeler 2017'de emeklilerin maaş aldığı tarihe uygun olarak yapılacak.

Ayın 17'sinde maaş alan ve TC Kimlik numarasının son rakamına göre ödeme sırası size gelen emekliye o tarihte hesaba yatırılacak.

BANKAYA GİDEMEYEN EMEKLİ NE YAPACAK?

SGK, dileyen emekliye evde maaş ödemesi yapıyor. Promosyon konusunda SGK'yı veya bankayı arayıp sözleşmeyi evde imzalamak istediğinizi belirtebilirsiniz.

TOPLAM ÖDEME NE KADAR?

Emekli promosyonlarıyla maaşa ilave olarak toplamda 5 milyar liralık bir kaynak sağlanacak.

NEDEN PROMOSYON ÖDENİYOR?

Devlet emekli maaşını bankalara yatırıyor. Bu yüzden bankalar emeklilere buna karşılık bir imkan sağlıyor.

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