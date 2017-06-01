Vatikan'dan dumanlar yükseliyor

İtalya'da bulunan Hıristiyan dininin Katolik mezhebinin merkezi Vatikan'da binalar arasından dumanlar yükseldiği belirtildi.
İtalya'da bulunan Hıristiyan dininin Katolik mezhebinin merkezi Vatikan'da binalar arasından dumanlar yükseldiği belirtildi. İtalya'nın Roma şehrindeki Katolik mezhebinin merkezi Vatikan'da binalar arasından siyah dumanlar yükseldiği belirtiliyor. Dumanların nedeni henüz bilinmezken sosyal medyada patlama olduğuna yönelik yorumlar yapılıyor.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.