Vatikan'da panik

İtalya'nın başkenti Roma'da bir otomobil garajında meydana gelen yangında çıkan dumanların Vatikan yönüne gitmesi Vatikan'da patlama meydana geldiği iddialarıyla paniğe yol açtı.

İtalya'nın başkenti Roma'da bir otomobil garajında meydana gelen yangında çıkan dumanların Vatikan yönüne gitmesi Vatikan'da patlama meydana geldiği iddialarıyla paniğe yol açtı.

İtalya'nın başkenti Roma'da bir otomobil garajında patlama sonucu yangın çıktı.Yangın sonu Vatikan yakınlarında gökyüzü siyah dumanlarla kaplandı. Yükselen dumanların Vatikan'da görülmesi ve Vatikan'da patlama olduğu iddiaları paniğe yol açtı. Kontrol altına alındığı öğrenilen yangının Roma'da bir otomobil garajında patlama sonucu meydana geldiği ortaya çıktı.

