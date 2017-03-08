Vatansız kalan kadınları unutmadı

Başbakan Binali Yıldırım, 'Dünya Kadınlar Gününde özellikle vatansız kalan kadınları hatırlayan ve onlara karşı insani sorumluluğunu merhametle yerine getiren herkese ülkem ve hükümetim adına teşekkür ediyorum'

Başbakan Binali Yıldırım, "Dünya Kadınlar Gününde özellikle vatansız kalan kadınları hatırlayan ve onlara karşı insani sorumluluğunu merhametle yerine getiren herkese ülkem ve hükümetim adına teşekkür ediyorum"

Başbakan Binali Yıldırım, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla yayımladığı mesajda, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum. Kadın-erkek 'eşref-i mahlûk' olarak yaratıldığımızdan, kadınlar ile erkeklerin yeryüzündeki sorumluluğu birdir. Evinde ya da iş dünyasında emek ve değer üreten bütün kadınlar başımızın tacıdır. Bilim, siyaset, eğitim, kültür, sanat, spor ve iş dünyasında büyük başarılara imza atan kadınlarımız gurur kaynağımızdır. Kadınların itibarını korumayan bir toplum medeniyetten yeterince nasipdar olmamış demektir. Demokratik, ileri bir toplum ve güçlü bir ekonomi hedeflerimize kadın-erkek bütün vatandaşlarımızın birlikte çalışması ve üretmesi sayesinde ulaşabileceğiz. Kadının statüsünün daha fazla güçlendirilmesi, iş hayatından siyasete her alanda daha fazla varlık gösterebilmesi büyük önem taşımaktadır. Kadınlarımızın toplumsal ve siyasal haklarını kullanmaları, iktidara geldiğimiz günden bu yana en çok önem verdiğimiz konulardandır" ifadelerini kullandı.



VATANSIZ KALAN KADINLARI UNUTMADI

Yıldırım, mesajında şunları kaydetti:

"Hükümet olarak kadınlarımızı dezavantajlı kılan birçok uygulamayı yürürlükten kaldırdık ve onları teşvik edici düzenlemeleri hayata geçirdik. Kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık suçlarını, ırkçılık ve nefret suçları ile eşit gördük. Kadınların hukukunun korunması kapsamında kadına yönelik şiddeti en sert şekilde cezalandıran düzenlemeleri hayata geçirdik. Sadece hukuki düzenlemelerle yetinmeyerek ayrımcılık ve şiddete karşı farkındalığı artıracak projeleri de hayata geçirdik. Dünya Kadınlar Gününde özellikle vatansız kalan kadınları hatırlayan ve onlara karşı insani sorumluluğunu merhametle yerine getiren herkese ülkem ve hükümetim adına teşekkür ediyorum. Ülkemizin ve dünyanın istisnasız bütün kadınlarına selam ve hürmetlerimi sunuyor; dostluk, kardeşlik ve dayanışma mesajlarımı iletiyor, ülkemiz ve dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."

