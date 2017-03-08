Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na referandum dersi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerine katılmak için Sakarya'ya geldi. Kılıçdaroğlu, TEM Adapazarı gişelerinde partililerce karşılandı.

Burada Yakup Çoruh isimli bir vatandaş, Kılıçdaroğlu'na, bir süre önce yaptığı "yeni sistemde başbakan ile cumhurbaşkanının anlaşamayacağı" yönündeki açıklamasına ilişkin, "Oylanacak olan Anayasa'nın 18 maddesinin 8. maddesinde başbakanlığın olmadığını araştırırsanız görürsünüz" eleştirisinde bulundu.

EL BAB ŞEHİDİNİN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

Kılıçdaroğlu ayrıca Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab bölgesinde şehit düşen sözleşmeli tankçı er Ömer Akkuş'un ailesini ziyaret etti. Kaynarca ilçesi Uzakkışla Mahallesi'ndeki şehidin babaevine giden Kılıçdaroğlu, baba Mahmut ve anne Ayşe Akkuş'a, başsağlığı diledi. CHP Lideri, şehit için dua da etti.