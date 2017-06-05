FETÖ elebaşı Gülen, HDP'li Sarıyıldız ve Hezer'in de aralarında olduğu 130 ismin 3 ay içinde Türkiye'ye dönmezlerse vatandaşlıktan çıkarılma süreci başladı. Söz konusu İçişleri Bakanlığı ilanı, Resmi Gazetede yayımlandı.
FETÖ elebaşı Gülen, HDP'li Sarıyıldız ve Hezer'in de aralarında olduğu 130 ismin 3 ay içinde Türkiye'ye dönmezlerse vatandaşlıktan çıkarılma süreci başladı. Söz konusu İçişleri Bakanlığı ilanı, Resmi Gazetede yayımlandı.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.