FETÖ elebaşı Gülen, HDP'li Sarıyıldız ve Hezer'in de aralarında olduğu 130 ismin 3 ay içinde Türkiye'ye dönmezlerse vatandaşlıktan çıkarılma süreci başladı. Söz konusu İçişleri Bakanlığı ilanı, Resmi Gazetede yayımlandı.

FETÖ elebaşı Gülen, HDP'li Sarıyıldız ve Hezer'in de aralarında olduğu 130 ismin 3 ay içinde Türkiye'ye dönmezlerse vatandaşlıktan çıkarılma süreci başladı. Söz konusu İçişleri Bakanlığı ilanı, Resmi Gazetede yayımlandı.

