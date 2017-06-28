Vatandaşlık sınavına girenlerin çoğu başarısız oldu

Danimarka'da vatandaşlık sınavına girenlerin yarısından fazlası başarısız oldu.

Danimarka'da vatandaşlık sınavına girenlerin yarısından fazlası başarısız oldu.

Danimarka vatandaşlığına geçmek için gerekli olan şartlardan biri olan sınava girenlerin yarısından fazlası başarılı olamadı. 40 soru sorulan ve çoktan seçmeli test şeklinde hazırlanan sınava giren 3 bin 500 kişiden yüzde 49,8'i başarılı olabildi. Sınava katılanların 40 sorudan 32'sini doğru cevaplamaları gerekiyordu.

Uzmanlar sınavın çok zor olduğunu belirtirken, Uyum Bakanı İnger Stöjberg sınavın amacına uygun olarak hazırlandığını, Danimarka vatandaşı olmak isteyen kişilerin de sınavda sorulan bilgilere sahip olmalarının beklendiğini, sınavda başarılı olamayanların Danimarka vatandaşlığına hazır olmadıklarının ortaya çıktığını söyledi.

(Sadi Tekelioğlu / İHA)