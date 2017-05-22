Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Vatandaşlardan FETÖ'cülere küfürlü tepki
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Vatandaşlardan FETÖ'cülere küfürlü tepki

Darbeyi planlayan FETÖ'cü generaller mahkemeye götürülürken; alanda toplanan vatandaşlar, Akın Öztürk'e idam ipi fırlattı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminde Genelkurmay Karargahı'nda yaşananlara ilişkin 221 sanıklı çatı davanın tutuklu sanıkları duruşma salonuna götürülmek üzere cezaevinden çıkarıldı.

Sanıkların üzerine urgan atıldı, "İdam isteriz, Vatan hainleri, FETÖ'nün uşakları' sloganları atıldı.

15 Temmuz Darbe Girişimi Çatı Davasında yargılanan FETÖ'cüler duruşma salonuna getirilirken halk tepki gösterdi küfür etti.
FETÖ'cülerin 15 Temmuz gecesi yapmaya kalkıştıkları darbenin hesabı soruluyor.

7jpg3h5iHdTP

VATANDAŞLARDAN BÜYÜK TEPKİ

15 Temmuz Darbe Girişimi'nde yer alan beyin takımının Ankara Sincan'da yargılandığı davada sanıklar getirilirken; duruşma salonu karşısında bekleyen vatandaşlar büyük tepki gösterdi.

Sincan Ceza ve İnfaz Kurumundan jandarma komandoları eşliğinde çıkarılan Akın Öztürk, Mehmet Partigöç, Mehmet Dişli, Gökhan Şahin Sönmezateş ve İlhan Talu'nun aralarında bulunduğu sanıklar, dava nedeniyle cezaevi önünde toplanan ve ellerinde Türk bayrakları bulunan çok sayıda vatandaş tarafından protesto edildi.

"İDAM İSTERİZ"

Vatandaşlar, sanıklara doğru "İdam isteriz", "Vatan hainleri", "FETÖ'nün uşakları" diye bağırdı.

Protestocular, "Bu millet ihanet edeni unutmaz", "Vatan haini FETÖ", "Katil FETÖ", "Dursun bu hayasızca AKIN" yazılı dövizler taşıdı ve tekbir getirdi.

akin-ozturk6jpgTJ3hB8cN

AKIN ÖZTÜRK'E İDAM İPİ ATTILAR

Bu sırada sanıkların üzerine urgan atıldı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Yaklaşık bir ay sürmesi beklenen çatı davanın ilk duruşması için Sincan Cezaevi Yerleşkesi'nde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.
Cezaevi yerleşkesi ve çevresinde, uçuşa yasak alan uygulaması sürecek. Uçaksavarlar, tam dolum halinde tutulacak. Keskin nişancı sayısı artırılacak. Dava boyunca cezaevi kampüsünde jandarma komando ve cezaevi personelinden oluşan bin 500 kişilik ekip görev yapacak.

Duruşma salonu ve cezaevi etrafı, "arı" tabir edilen ve yerden çıplak gözle görülmeyen mini kameralarla gözetlenecek. Kameralar, cezaevi içindeki koğuş binalarından yerleşkeye bitişik haldeki duruşma salonuna kadar sanıkların getirileceği araçları havadan takip edecek.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
İşte Diyanet İşleri Başkanının FETÖ liderine gönderdiği mektup
İstanbul'da korkutan patlama
Erdoğan'ın A Takımı'nda dikkat çeken iki isim!
Bakanlık açıkladı: Tam 642 terörist !
Ölüm onlarca kişiyi teğet geçti!
Başsavcının 'Zen-ce' projesine sahip çıkılıyor
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
AK Parti yeni MKYK listesi Erdoğan'ın A takımı bomba!
AK Parti yeni MKYK listesi Erdoğan'ın A takımı bomba!
Erdoğan: Eğer yanlış bir karar alırsam...
Erdoğan: Eğer yanlış bir karar alırsam...
Şampiyon Fenerbahçe
Şampiyon Fenerbahçe
Recep Tayyip Erdoğan'a eşi benzeri görülmemiş karşılama!
Recep Tayyip Erdoğan'a eşi benzeri görülmemiş karşılama!
Trabzonspor'dan Başakşehir'e çelme! 0-0
Trabzonspor'dan Başakşehir'e çelme! 0-0
AK Parti'de MKYK'ya giremeyen isimler!
AK Parti'de MKYK'ya giremeyen isimler!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
İşte Diyanet İşleri Başkanının FETÖ liderine gönderdiği mektup
İşte Diyanet İşleri Başkanının FETÖ liderine gönderdiği mektup
İstanbul'da korkutan patlama
İstanbul'da korkutan patlama
Erdoğan'ın A Takımı'nda dikkat çeken iki isim!
Erdoğan'ın A Takımı'nda dikkat çeken iki isim!
Bakanlık açıkladı: Tam 642 terörist !
Bakanlık açıkladı: Tam 642 terörist !
Ölüm onlarca kişiyi teğet geçti!
Ölüm onlarca kişiyi teğet geçti!
Başsavcının 'Zen-ce' projesine sahip çıkılıyor
Başsavcının 'Zen-ce' projesine sahip çıkılıyor
Sırrı Süreyya Önder siyaseti bırakıyor
Sırrı Süreyya Önder siyaseti bırakıyor
Dışişleri Bakanlığından Kuzey Kore'ye kınama
Dışişleri Bakanlığından Kuzey Kore'ye kınama
'Türkiye'de hak ettiğim değeri görmüyorum'
'Türkiye'de hak ettiğim değeri görmüyorum'
Darbecilere tepki gösteren şehit annesi salonda bayıldı
Darbecilere tepki gösteren şehit annesi salonda bayıldı
Vatandaşlardan FETÖ'cülere küfürlü tepki
Vatandaşlardan FETÖ'cülere küfürlü tepki
Çavuşoğlu İtalya yolcusu
Çavuşoğlu İtalya yolcusu

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English