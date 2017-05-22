Vatandaşlardan FETÖ'cülere küfürlü tepki

Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminde Genelkurmay Karargahı'nda yaşananlara ilişkin 221 sanıklı çatı davanın tutuklu sanıkları duruşma salonuna götürülmek üzere cezaevinden çıkarıldı.

Sanıkların üzerine urgan atıldı, "İdam isteriz, Vatan hainleri, FETÖ'nün uşakları' sloganları atıldı.

15 Temmuz Darbe Girişimi Çatı Davasında yargılanan FETÖ'cüler duruşma salonuna getirilirken halk tepki gösterdi küfür etti.

FETÖ'cülerin 15 Temmuz gecesi yapmaya kalkıştıkları darbenin hesabı soruluyor.

VATANDAŞLARDAN BÜYÜK TEPKİ

15 Temmuz Darbe Girişimi'nde yer alan beyin takımının Ankara Sincan'da yargılandığı davada sanıklar getirilirken; duruşma salonu karşısında bekleyen vatandaşlar büyük tepki gösterdi.

Sincan Ceza ve İnfaz Kurumundan jandarma komandoları eşliğinde çıkarılan Akın Öztürk, Mehmet Partigöç, Mehmet Dişli, Gökhan Şahin Sönmezateş ve İlhan Talu'nun aralarında bulunduğu sanıklar, dava nedeniyle cezaevi önünde toplanan ve ellerinde Türk bayrakları bulunan çok sayıda vatandaş tarafından protesto edildi.



"İDAM İSTERİZ"

Vatandaşlar, sanıklara doğru "İdam isteriz", "Vatan hainleri", "FETÖ'nün uşakları" diye bağırdı.

Protestocular, "Bu millet ihanet edeni unutmaz", "Vatan haini FETÖ", "Katil FETÖ", "Dursun bu hayasızca AKIN" yazılı dövizler taşıdı ve tekbir getirdi.

AKIN ÖZTÜRK'E İDAM İPİ ATTILAR

Bu sırada sanıkların üzerine urgan atıldı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Yaklaşık bir ay sürmesi beklenen çatı davanın ilk duruşması için Sincan Cezaevi Yerleşkesi'nde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.

Cezaevi yerleşkesi ve çevresinde, uçuşa yasak alan uygulaması sürecek. Uçaksavarlar, tam dolum halinde tutulacak. Keskin nişancı sayısı artırılacak. Dava boyunca cezaevi kampüsünde jandarma komando ve cezaevi personelinden oluşan bin 500 kişilik ekip görev yapacak.

Duruşma salonu ve cezaevi etrafı, "arı" tabir edilen ve yerden çıplak gözle görülmeyen mini kameralarla gözetlenecek. Kameralar, cezaevi içindeki koğuş binalarından yerleşkeye bitişik haldeki duruşma salonuna kadar sanıkların getirileceği araçları havadan takip edecek.