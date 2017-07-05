Vatandaşlara 1 ton dondurma dağıtıldı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir işletme, Kahramanmaraş'tan getirttiği 1 ton dondurmayı vatandaşlara ikram etti.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir işletme, Kahramanmaraş'tan getirttiği 1 ton dondurmayı vatandaşlara ikram etti. Vinç ile taşınan dondurma kütlesi ilk önce havaya kaldırılarak vatandaşlara gösterildi. Çevredeki binlerce vatandaş o anları cep telefonu kameralarına kaydederken, dev dondurmayı gören çocuklar heyecanlandı. İşletme sahibi 1 ton ağırlığındaki Maraş dondurmasını hızar ile doğradı. Dondurma daha sonra binlerce vatandaşa ikram edildi. Dondurmayı almak isteyen vatandaşlar kısa süreli izdihama sebep oldu. (Uğur Arslan / İHA)
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