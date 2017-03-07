Vatandaşlar AFAD gönüllüsü olabilecek

AFAD'ın hayata geçirdiği Sivil Savunma Gönüllülük kampanyası ile artık vatandaşlar gönüllü AFAD'lı olarak hayat kurtarabilecek.

AFAD'ın hayata geçirdiği Sivil Savunma Gönüllülük kampanyası ile artık vatandaşlar gönüllü AFAD'lı olarak hayat kurtarabilecek.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) tarafından gerçekleştirilen Sivil Savunma Gönüllülük Kampanyası kapsamında AFAD Başkanı Mehmet Halis Bilden ve Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak kampanya hakkında bilgilendirme konuşması yaptı. Gerçekleştirilen programda aynı zamanda 4 ilde, afet tatbikatlarının start alması ve tatbikatlarla ilgili bilgilendirme bağlamında eş zamanlı olarak canlı bağlantı gerçekleştirildi.

Afet ve acil durumlarının etkili şekilde yönetilebilmesi için AFAD'ın kurulduğu günden bu yana önemli çalışmalara imza attığını belirten AFAD Başkanı Bilden, bu süreçte Türkiye'de afet yönetim sisteminde ve farklı alanlarda pek çok önemli projeleri de hayata geçirdiklerini vurguladı. Bundan sonra vatandaşların da bu sisteme aktif şeklide dahil edeceklerini söyleyen Bilden, "O kahraman Benim ..." sloganıyla bu kampanyayı başlatıyoruz. Bu kampanyada bize cesaret veren Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'a teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Lansmanda canlı olarak bağlanılan illerden Kahramanmaraş'ta "Deprem", Erzincan'da "Heyelan", Rize'de "Sel" ve Bursa'da "KBRN" tatbikatları gerçekleştirildi.

