29.12.2016 15:10 Vatandaşın üzerine ateş açtılar: 1 ölü

İstanbul Küçükçekmece'de bir araçtan açılan ateş sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Araçtan vatandaşların da bulunduğu caddede ateş açılması ve bir kişinin kanlar içinde yere yığılması ile diğer vatandaşların yaşadığı korku dolu anlar güvenlik güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İstanbul Küçükçekmece'de bir araçtan açılan ateş sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Araçtan vatandaşların da bulunduğu caddede ateş açılması ve bir kişinin kanlar içinde yere yığılması ile diğer vatandaşların yaşadığı korku dolu anlar güvenlik güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Küçükçekmece Atatürk Caddesi'nde dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişilerin bulunduğu araçtan ilk önce etrafa ardından bir dükkana ateş açıldı. Araçtan açılan ateşte bir kişi hayatını kaybederken,etrafta bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde koyu renkli bir araç caddeden geçiyor. Araç daha sonra duruyor. Aracın ön camından bir kişi silahını çıkararak şahsa ateş açıyor. Açılan ateş sonrası kaçmaya çalışan şahıs mermilerin isabet etmesiyle yere yığılıyor. Bu sırada caddeden geçen kadınlar ve vatandaşlar panikle etrafa kaçışıyor. Öte yandan yaralanan şahsı yanında bulunan arkadaşının köpeği de kaçmaya çalışıyor.

(Volkan Kayalar / İHA)

