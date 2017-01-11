11.01.2017 23:40 Vatandaşın şiddetli rüzgarla imtihanı

Bursa'da saatteki hızı 70 kilometreyi aşan lodos nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Bursa'da saatteki hızı 70 kilometreyi aşan lodos nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.

Bursa'da akşam saatlerinde etkisini arttıran lodos sebebiyle ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu ve çöp bidonları etrafa saçıldı. Şehir merkezinde ise vatandaşlar yolda güçlükle yürüdü. O anlar ise kameraya yansıdı.

Öte yandan şehrin bir çok noktasından polis ekiplerine fırtına sebebiyle ihbar yağdı. Nilüfer ilçesinde bir vincin fırtınada hareket ettiği ihbarı sebebiyle polis de alarma geçti. Bir inşaatın tuğlaları ise fırtınadan dolayı yere düştü. Şehir merkezindeki karlar ise lodosla birlikte eridi. Yetkililer, çatılardaki yoğun karların lodosla birlikte muhtemel bir faciaya yol açmaması için uyarıda bulundu.

İtfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri gece boyunca ihbarlara karşı teyakkuz haline geçti.

(Uğur Uslubaş /İHA)

