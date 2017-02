13.02.2017 14:45 Vatandaşın referandum yorumları

Türkiye referanduma doğru giderken, Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar'da yaşayan vatandaşlar kendilerine has yorumlarını yaptı. Türkiye referanduma doğru giderken, Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar'da yaşayan vatandaşlar kendilerine has yorumlarını yaptı.

Türkiye'de tüm gözler referanduma çevrilmişken, halk da bu kampanya sürecinde fikirlerini açıklamaya devam ediyor. Toplumun her kesiminden gelen cevaplara, kendi yöresel şiveleriyle destek çıkan Eskişehirli Sedat Uyaroğlu ve Nejla Bilen, 'Evet' diyerek kampanyaya destek oldu.

Sarıcakaya'da roka ekerek geçimini sağlayan Sedat Uyaroğlu, mevcut anayasanın eski olduğunu söyledi. Anayasanın değişmesini isteyen çiftçi Uyaroğlu, "Şimdi rokayı mokayı bırakalım. Şu anda devletimizde anayasa değişikliğine ihtiyaç var. 30-40 yıldır bu anayasanın değişmesi lazımdı. Ondan ötürü bu anayasanın değişmesi için referandumda Türkiye'yle beraber devletimizin yanında durarak 'Evet' diyoruz" dedi.

İlçenin gülen yüzlerinden biri olan 68 yaşındaki Nejla Bilen de, referanduma evet diyenlerden. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduğunu belirten Bilen, "Cumhurbaşkanımıza, milletvekillerimize her namazımın ardından dua ediyorum oğlum. Allah'ım Türkiye'yi korusun. Bunları korumak için de, sen bize mesaj yollamışsın başkanım. Başımızın üstünde yerin var. Yavrum, biz sen ne dersen onu biliyoruz. Kalbimizle ve her şeyimizle 'Evet' diyoruz" şeklinde konuştu.

Referandumu değerlendiren emekli vatandaş Cengiz Sarıkaya ise tek adamlık sistemi geleceğini savunarak bundan dolayı "Hayır" diyeceğini belirtti. Ev hanımı Ümmühan Bulgurcu da "Hayır diyeceğim, o kafada daha çok yatıyor" dedi.



KÜTAHYALILARIN REFERANDUM YORUMU

Kütahyalılar da referanduma ilişkin görüşlerini açıkladı. İHA mikrofonlarına konuşan Kütahyalılar, Nisan ayında yapılacak olan anayasa değişikliği referandumu ile ilgili bilgileri iletişim araçlarından öğrendiklerini ifade ettiler. Ali Hikmet Helvacı isimli vatandaş, "Referandumla ilgili şer güçleri istemiyorsa, bu durum iyi. Oyum 'evet' yönünde olacak" ifadelerini kullandı.

Tavşanlı ilçesinde esnaflık yapan Tahsin Ayva isimli vatandaş da, "Referandumla ilgili çok fazla bilgim yok. Konu iyice izlenmeli. Şu anda ne 'evet' diyorum ne de 'hayır' diyorum. Şu an kararsızım. Halka değişiklikle ilgili bilgi verilmeli" diye konuştu.

Ali Mert isimli kişi de, referandumda oyunun 'hayır' olduğunu belirtti.

Tavşanlılı Mehmet Ali Cengiz, "Ülkem için, geleceğim için 'evet' diyorum" diyerek, yorumunu aktardı.

Kütahyalı şair Şaban Şükrü Sarı da, "Yapının değişmesini uzun yıllardır bekliyordum. Referandumda sandığa gidip büyük bir haz ile 'evet' diyeceğim" dedi.

Kütahya'nın Fatih Mahallesi Muhtarı Nurcan Duygu, şunları aktardı:

"Nisan ayında yapılacak olan referandumda en güzel cevabı halkımız sandıkta verecektir. Anaya değişikliği ile ilgili değişiklikle ilgili bilgim var. Mahalle sakinlerine değişiklikle ilgili zaman zaman bilgiler veriyorum."

Afyonkarahisar'da yaşayan vatandaşların büyük bir çoğunluğu nisan ayında yapılması planlanan yeni anayasa referandumunda 'evet' oyu kullanacaklarını söylediler.

Vatandaşların çoğu başkanlık sistemine, güçlü ve istikrarlı bir Türkiye için 'evet' diyeceklerini ifade etti. Ayşe Ermiş isimli vatandaş, Türkiye'de yapılanları göz önüne aldıkları zaman 'evet' oyu kullanacağını kaydederek, "Anayasa değişikliği çalışmalarını bazen takip ediyoruz, bazen edemiyoruz. Türkiye'miz güzel bir yere gidiyor maşallah güzel yani. İyi olmasını da isteriz. Ben evet diyorum. Ben etkileyen şey, hastaneler olsun diğer şeyle olsun her şey gidiyor maşallah. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan da bu durum devam etsin, çok seviyoruz ve beğeniyoruz da Cumhurbaşkanımızı. Türkiye'de güzel yani her şey değişti. Çok şükür her yakaya her şey yapılıyor" dedi.

Ayşe Ertik isimli bir başka kadın da tıpkı Ermiş gibi Türkiye'de çok güzel şeylerin yapıldığını hatırlatarak, "Her şey çok güzel, çok güzel şeyler yapılıyor. Devam etmesini diliyorum, 'evet' diyoruz onun için" ifadesini kullandı.

Kentte yaşayan kadınlar gibi birçok erkek de referandumda 'evet' diyeceklerini dile getirdi. Vatandaşlardan Müfer Akyol, "Evet diyeceğiz. Cumhurbaşkanımız öyle istediği için evet diyeceğiz. Kararımızı Cumhurbaşkanı Erdoğan etkiliyor" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'evet' oyu kullanacağını aktardı.

Sadettin Tepe isimli vatandaşta referandumdan 'evet' çıkmasının Türkiye ile birlikte Müslümanların lehine olacağını öne sürerek, "Tüm Müslümanlara hayırlara vesile olmasını dilerim. 'Evet'in çıkmasına da dilerim yani. Ben 'Evet'in tüm Müslüman alemine hayırlı olacağından emin olduğum için 'Evet' diyorum" şeklinde konuştu.



"İŞSİZLİK VE YOKSULLUKTAN DOLAYI HAYIR"

Referandumda "hayır" diyeceğini söyleyen Hidayet Yalçın isimli vatandaş ise kararını, işsizlik ve yoksulluğu başkanlık sisteminin değiştirmeyeceğine kanaat getirmesi olarak açıkladı. Yalçın, "Demokrasi olsun da başka bir şey istemiyoruz. Karnımız doysun, vallahi şimdi karnımız aç. Başkanlık olmuş, cumhurbaşkanlığı olmuş hiç fark etmez. Karnımız doysun yeter ki bu vatandaşın karnı doysun. Aç insan çok vallahi yani görmüyorlar onların tuzu kuru ama tuzu kuru olmayanlar çok. Bir çıksın gelsin milletvekili benim yanımda düşsün de o köylerdeki gariban vatandaşları göstereyim, evinde ekmeği yok" diye konuştu. Yalçın, "İşsizliği, yoksulluğu azaltacak ise 'evet' denilsin mi?" sorusuna "hayır" yanıtı ile başlayarak, "İşsizliği 'evet' de kaldırmaz imkanı yok. Şimdiye kadar hiçbiri kaldırmadı, kaldırmaz da. Herkes kendi kesesine çalışır, benim söyleyeceğim budur" ifadelerini kullandı.



"BÜYÜK BİR İHTİMALLE HAYIR"

Mehmet Bayrak isimli vatandaş da "hayır" diyeceğini ifade belirterek, "Vallahi şimdi ne diyelim bir karar vermedik düşüneceğiz. Şimdi büyük bir ihtimalle 'hayır.' Neden? Cumhuriyetimiz için ve cumhuriyetimizin varlığı için insanların, refahı için insanların daha iyi yaşaması için insanların daha özgür olması için ben öyle düşünüyorum yani. Daha karar vermiş değiliz ama şöyle bakıyoruz bir duruma öyle icap ediyor" dedi.

