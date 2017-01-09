09.01.2017 14:56 Vatandaşın polis sevgisi

Mersin'in Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği'nde 10 polis memurunun görev yerlerinin değiştirilmesine bir grup vatandaş tepki gösterdi. Hükümet Konağı önünde bir basın açıklaması yapan vatandaşlar 'Yapılan yanlıştan dönülmesini istiyoruz' dediler. Mersin'in Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği'nde 10 polis memurunun görev yerlerinin değiştirilmesine bir grup vatandaş tepki gösterdi. Hükümet Konağı önünde bir basın açıklaması yapan vatandaşlar "Yapılan yanlıştan dönülmesini istiyoruz" dediler.



İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde uzun yıllar terörle mücadele bürosunda görev yapan polis memurlarının Mezitli ilçesinde görevlendirildiğini haber alan yaklaşık 50 kişi, Erdemli Hükümet Konağı önünde toplandı.



Burada vatandaşlar adına konuşan Şefik Göküş, "Uzun yıllar ilçemizde görev yapan uyuşturucu ve terör örgütleriyle mücadele eden değerli polislerimizin görev yerlerinin değiştirildiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Özellikle de FETÖ terör örgütü operasyonlarını yapan bu arkadaşlarımızın görev yerlerinin değiştirilmesi kafalarımızda soru işareti bırakmıştır" dedi.



Birçok konunun aydınlatılmasının bu ekip tarafından yapıldığını ifade eden Göküş, "Özellikle de uyuşturucuyla mücadele eden bu polis arkadaşların buradaki görev yerlerine gelmelerini ümit ediyoruz" şeklinde konuştu.



Vatandaşlar açıklamayı alkışlayarak destekledi. Açıklamanın ardından vatandaşlar olaysız şekilde dağıldı.

