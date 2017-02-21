Vatandaşın ihbarı faciayı önledi

Mardin'in Dargeçit ilçesinde teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı imha edildi.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı imha edildi.

Edinilen bilgilere göre, Dargeçit ilçesi Saray Mahallesi'nde bir vatandaşın ihbarı üzerine yol kenarına tuzaklanmış 20 kilogram el yapımı patlayıcı bulundu. Çevrede güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapatan güvenlik güçleri, patlayıcıyı imha etti.

(Neriman Çelebi / İHA)