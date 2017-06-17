Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Vatandaşın desteğiyle sınava alındı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Vatandaşın desteğiyle sınava alındı

Üniversiteye girişte ikinci aşama olan Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) maratonunun ikinci bölümü Fen Bilimleri Sınavı ile başladı. Antalya'da sınava son saniyede yetişen bir kız öğrenci kapıda zor anlar yaşasa da vatandaşların ısrarıyla içeri alındı.

Üniversiteye girişte ikinci aşama olan Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) maratonunun ikinci bölümü Fen Bilimleri Sınavı ile başladı. Antalya'da sınava son saniyede yetişen bir kız öğrenci kapıda zor anlar yaşasa da vatandaşların ısrarıyla içeri alındı.
Antalya'da sınava girecek adaylar, erkenden okula gelip sınıflarındaki yerini aldı. ÖSYM'nin bu yıl uygulamaya başladığı 09.45 kuralı bu sınavda da uygulandı. Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğrencilerin sınava geç kalmaması için uyarı anonsları yapıldı. Polis ekipleri de fakülte bahçesine çıkarak sınava girecekler için uyarı yaptı. Bazı adaylar son saniyelerde koşa koşa sınava yetişti.
Kapının kapanacağı esnada bir kız öğrenci elinde belgeleri ile koşarak geldi. Sınav görevlileri ile konuşan ve içeri alınmayan kız öğrenci için vatandaşlar seferber oldu.

VATANDAŞLARDAN DESTEK
Vatandaşlar, görevlilere saniyenin dolmadığını söyleyerek öğrenciye destek oldu. Son anda içeri giren öğrenciyi vatandaşlar alkışlarla uğurladı. Bazı veliler ise manzara karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. Sürenin dolmasının ardından kapılar kapandı ve polis bahçedeki velileri sınav güvenliği açısından uzaklaştırdı.
Bazı veliler bahçede Kuran-ı Kerim okuyup dua ederken bazıları ise uyudu.
(İsa Akar-Adem Akalan/İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Yemek yerken aracın altında kalıyorlardı
Diyarbakır'da teröre darbe üstüne darbe
Suriyelilerin 'vatan özlemi' kuyruğa dönüştü
Seyyar satıcı zabıtaya bıçak çekti
Önce giriş belgesini unuttu, sonra kimliğini
İstanbul'un göbeğinde silahlı soygun dehşeti
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Suudi Arabistan'dan sert Katar uyarısı: Tarafını seç
Suudi Arabistan'dan sert Katar uyarısı: Tarafını seç
Bülent Arınç'tan Berberoğlu açıklaması
Bülent Arınç'tan Berberoğlu açıklaması
Londra'da silah sesleri! Parlamento kapatıldı
Londra'da silah sesleri! Parlamento kapatıldı
Kılıçdaroğlu'ndan provokasyon uyarısı
Kılıçdaroğlu'ndan provokasyon uyarısı
A Milliler galibiyetle başladı
A Milliler galibiyetle başladı
ABD İstanbul için 'güvenlik' uyarısı yaptı, sokak ismi verdi
ABD İstanbul için 'güvenlik' uyarısı yaptı, sokak ismi verdi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Yemek yerken aracın altında kalıyorlardı
Yemek yerken aracın altında kalıyorlardı
Diyarbakır'da teröre darbe üstüne darbe
Diyarbakır'da teröre darbe üstüne darbe
Suriyelilerin 'vatan özlemi' kuyruğa dönüştü
Suriyelilerin 'vatan özlemi' kuyruğa dönüştü
Seyyar satıcı zabıtaya bıçak çekti
Seyyar satıcı zabıtaya bıçak çekti
Önce giriş belgesini unuttu, sonra kimliğini
Önce giriş belgesini unuttu, sonra kimliğini
İstanbul'un göbeğinde silahlı soygun dehşeti
İstanbul'un göbeğinde silahlı soygun dehşeti
'Rocky' ve 'The Karate Kid'in yönetmeni hayatını kaybetti
'Rocky' ve 'The Karate Kid'in yönetmeni hayatını kaybetti
Askerler taburcu edilmeye başlandı
Askerler taburcu edilmeye başlandı
Kadın basketbolcuları gözyaşlarına boğan sürpriz
Kadın basketbolcuları gözyaşlarına boğan sürpriz
CHP'nin 'Adalet Yürüyüşü' 3.gününde sürüyor
CHP'nin 'Adalet Yürüyüşü' 3.gününde sürüyor
Uzmanından 'Yazın lazer yaptırmayın' uyarısı
Uzmanından 'Yazın lazer yaptırmayın' uyarısı
Otomobildeki her şeyi çaldı
Otomobildeki her şeyi çaldı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English