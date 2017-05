Vatandaşa at eti yedireceklerdi

Adana'da kaçak at kesimi yapıldığı tespit edilen bir eve düzenlenen operasyonda 1 kişi yakalanırken, kesime hazır 16 at ele geçirildi.

Olay, Yüreğir İlçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 3 katlı bir evin depo olarak kullanılan bölümünde, at kesildiği yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine depoya baskın düzenleyen ekipler, atlara ait olduğu belirlenen sakatat parçaları ve kan izleri olduğunu tespit etti. Çalışmalarda, evin depo olarak kullanılan kısmında 3'ü yavru, 16 at ele geçirilirken, operasyon kapsamında Y.B gözaltına alındı. Ele geçirilen atlar, Adana İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan Y.B ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, hakkında 'halk sağlığını tehlikeye sokmak' ve 'kaçak kesim yapmak' suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi.

(Süleyman Cenk İdaye /İHA)