15.11.2017 09:28 Vatandaş kapkaççıyı böyle kovaladı

Adana'da bir genç kızın telefonunu ve çantasını çalan kapkaççı, vatandaşlardan kaçıp sığındığı camide polise teslim oldu. Kapkaççıyı vatandaşların kovalaması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Adana'da bir genç kızın telefonunu ve çantasını çalan kapkaççı, vatandaşlardan kaçıp sığındığı camide polise teslim oldu. Kapkaççıyı vatandaşların kovalaması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi, Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ceren A. (20) Kıbrıs Caddesi'nde giderken cep telefonuyla konuştuğu sırada arkasından gelen Resul Ö. (25) genç kızın cep telefonunu ve çantasını kapkaç yöntemiyle alıp kaçtı. Bu sırada genç kız çığlık atınca çevredeki vatandaşlar kaçan kapkaççıyı kovalamaya başladı. Zanlı yakalanacağını anlayınca çantayı attı. Ancak vatandaşlar yine de kovalamaya devam edince kapkaççı bir camiye sığındı. Bu anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Bu sırada bazı vatandaşlar polisi aradı. Zanlı bir taraftan da çaldığı telefonu sakladı. Bir süre sonra olay yerine polisin geldiğini anlayan zanlı vatandaşlar tarafından darp edilmemek için polise teslim oldu. Zanlı polise alkollü olduğunu, paraya ihtiyacı olduğunu, bu nedenle kapkaç yaptığını söyleyip, cep telefonunu da sakladığı yerden çıkartıp polise teslim etti. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)

