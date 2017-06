Vatan yahud Silistre gibi

İnanıyoruz işte... Tevfik Fikret' in bile(!) İnanmak İhtiyacı diye şiiri olduğu şu dünyada...

Bir prof. para dolu çantayı bırakıveriyor çöp kutusuna... İnanıyor... Bir genç kız hayallerini atıp bavuluna yola koyuluyor duraksamadan... İnanıyor... Bir çocuk bırakıyor okulunu, altın kramponlar düşleyerek... İnanıyor...

40 laf bir büyü derdi babaannem, evdeki yalan kutusu da neler neler anlatıyor her gün... Her gün mütemadiyen söyleyerek cesur mankenin (!) cesur(!) olduğuna inandırıyor işte, dekoltesiyle doğru orantılı tabiki de...

Vatan yahud Silistre 'de hani romantizm akımı etkisinde bir piyes... Nişanlısının peşinden erkek kılığına girerek cepheye koşar ya Zekiye... Romantizmde akıl mantık sağduyu olmadığından saçını şapkanın içine saklayan Zekiye'yi ne nişanlısı ne de babası tanır... Tıpkı eski Türk filmlerinde olduğu gibi : Sarı peruğu çıkarınca bizim köylü Kezban olduğu anlaşılır ya Parisli Kezban'ın, bu derece yani...

Biz de inanıyoruz hep kuzu postu giyen kurtlara, inanmak ihtiyacı mi bu ? Bilmiyorum. Yalan soslu güzel düşler cezbediyor bizi.

Gündelik yaşam hay huyu bu bazen gözümüzü boyayan, bazen hırs bazen öfke...

Ama göremiyoruz gözümüzün önündekini...

Basit, temiz gerçeği...

Ahmet Arif gibi :

"To be or not to be" değil.

"Cogito ergo sum" hiç değil...

Asıl iş, anlamak kaçınılmaz'ı,

Durdurulmaz çığı

Sonsuz akımı..."

Belki Yunus' un dilinden bilemiyoruz asıl bilmemiz gerekeni....

"Yiğirmi dokuz hece

Okursun uçtan uca

Sen elif dersin hoca

Mânâsı ne demektir ? "

...

Veya bir and, Nuri Pakdil ' den sarsıcı:

Bir selam... Bir selam ki antiemperyalist, antikapitalist, antisosyalist, antinazizst, en önemlisi de Türkiye özeline ait olmak üzere antifiravunist bir bilinçle....



Tamam da nasıl?

Barış demiş ya :

"Öyle bir dünya ki haklı haksız karışmış..."

Nüket Belsan Taşören