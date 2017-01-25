Vatan sevgisi 3 bin 280 mısralık şiir yazdırdı

Malatya'da bir vatandaş, vatan sevgisini anlatan 3 bin 280 mısralık şiir yazdı. Yaklaşık 4 yılda tamamlanan şiir, vatan sevgisi üzerine yazılmış en uzun şiirlerden biri olma özelliğini taşıyor.

Malatya'da bir vatandaş, vatan sevgisini anlatan 3 bin 280 mısralık şiir yazdı. Yaklaşık 4 yılda tamamlanan şiir, vatan sevgisi üzerine yazılmış en uzun şiirlerden biri olma özelliğini taşıyor.

Malatyalı Nusret Başyiğit isimli bir vatandaş, vatan sevgisini anlatan 820 kıta, 3 bin 280 mısra ve 113 sayfadan oluşan şiir yazdı. Başyiğit'in 4 yılda tamamladığı ve 'Bir Candır, Cennettir Benim Ülkem' adını verdiği şiir, dünyada vatan sevgisi konulu en uzun şiirlerden biri olma özelliğini taşıyor.

Ortaokul mezunu olan ve hobi olarak şiir yazan Başyiğit, şiirine 2013 yılında başladı. Türkiye'nin güzelliklerini anlatmak için Edirne'den Kars'a, Hatay'dan Trabzon'a ülkenin dört bir yanını gezen ve bin bir zahmet çeken Başyiğit, 2017 yılında bitirdiği ve Türk milletine armağan ettiği şiirini şimdi dünyanın dört bir tarafına ulaştırmak istiyor.

Yaklaşık 20 yıldır hobi olarak şiir yazan ve 900'e yakın şiiri bulunan Başyiğit, içindeki vatan sevgisi ile yıllarca yanıp tutuştuğunu belirterek, "İçimdeki bu vatan sevgisini dindirmek için 4 yıl önce 'bir şiir yazayım' dedim ve başladım yazmaya. Gece gündüz demeden yazdım, gecenin 3'ünde bile kalkıp yazdığım oluyordu. İçime sığdıramadığım her şeyi şiire döktüm, yazdıkça yazasım geldi. İnsan kendi milletinin ne kadar yüce ve vatanının ne kadar kutsal olduğunu anlayınca yazmak çok kolay oluyor. Biz, çok değerli bir milletiz, yaşadığımız ülkenin taşı toprağı altın. Ben de 4 yılda tamamladığım bu şiirimi aziz milletimize armağan ediyorum" diye konuştu.

Şiirini yazmak için ülkenin dört bir yanını gezdiğini, iller hakkında bilgi topladığını ve birçok konuda araştırmalar yaptığını anlatan Başyiğit, "Şiirimde şehirlerimizin güzelliklerini bütün detayıyla anlattım. Şiiri yazarken birçok kitap okudum ve araştırmalar yaptım. Vatanımızın her güzelliğini anlatmaya ve yaşatmaya çalıştım. Bu şiiri yazarken amacım herkese ulaştırmaktı. Eğer bir sponsor bulursam bütün dünyaya ücretsiz olarak dağıtacağım. Dünya, Türklerin vatan sevgisi neymiş görsün" şeklinde konuştu.

(Barış Türel/İHA)