Varlık Fonu'na devredilen şirketlerin çalışanlarına ne olacak?

Maliye Bakanı Naci Ağbal, CNN Türk canlı yayınında Varlık Fonu'na ilişkin soruları yanıtladı. Naci Ağbal, Varlık Fonu'na devredilen şirketlerdeki çalışanların işten çıkarılmayacağını açıkladı.

Naci Ağbal'ın açıklamalarının detayları şöyle:

"Türkiye Varlık Fonu hakkında geç kaldı. Burada önemli bir insiyatif alarak Varlık Fonu'nu kurduk. Varlıkların bir araya getirilmesi ile oluşturulacak sinerji ile, Türkiye uluslararası projelerde önemli bir aktör haline gelecek, Varlık Fonu altına alınan şirketler, sayesinde yeni kaynak üretilecek. Türkiye'de sermaye piyasalarındaki oynaklıkların engellenmesi, büyük altyapı projelerin finansmanında önemli bir kaynak elde edilecek.

VARLIK FONU VE ŞİRKETLER

Varlık Fonu altına giden şirketler, daha fazla katma değer üretecekler. Başka alacağımız kararlarla, uluslararası ortaklıklar da yaparak Varlık Fonu daha da güçlenecek. Kamu Varlıklarından hangileri bir araya getirildiğinde nasıl daha stratejik bir hal olabilir bunu düşünüyoruz.

VARLIK FONU İÇİN 3 AŞAMALI DENETİM VAR

Varlık Fonu bağımsız kuruluşlar tarafından 3 aşamada denetlenecek.

Bağımsız denetim var, Başbakan tarafından görevlendirilen 3 denetim görevlisi olacak ve aynı zamanda meclis denetimi var. Her sene yıllık bağımsız denetim raporu ve başbakana sunulan denetim raporu meclise gidecek. Plan bütçe komisyonu her sene oturacak, fondaki tüm şirketleri tekrar tekrar denetlenecek.

VARLIK FONU'NA DEVREDİLEN ŞİRKETLERE MÜDAHALE OLMAYACAK?

Kimse tereddüt etmesin. Varlık Fonu'na devredilen şirketlerin stratejileri, yönetimleri ve personelleri şu anda olduğu gibi devam edecek. Hatta oluşturulan sinerji sayesinde varlıkların oluşturduğu bu değere daha fazla değer katılacak.

Sadece hisse devri yaptık. Özelleştirme idaresindeki hisseleri alıp Varlık Fonu'na devrettik. Özellikle kanuna yazdık, uluslararası standartlara sahip stratejilerle yönetilecek.

Her şirketin kendi yönetim kurulu ve yönetimleri var. Sadece hissedarlıktan kaynaklanan yönetim organlarını oluşturma yetkisini kullanacak. Stratejilere ve alınan kararlara hiçbir şekilde müdahale olmayacak.

HALKBANK, THY..

Özelleştirme fonunda olan varlıklarda bu fona devredilen şirketler arasında yer alıyor. Halkbank ve THY, özelleştirme planında olan şirketler...

Bu varlıklarla ilgili bu şirketlerle ilgili özelleştirme süreçleri yine hükümet tarafından kararlaştırılacak. Varlık Fonu yine hükümetin, bu devletin fonu, kimse endişe etmesin.

VERGİSİNİ DÜZENLİ ÖDEYENLERE İNDİRİM

Mükellef olduğu bütün vergileri süresinde ödemişse, geçmişe yönelik borcu yoksa, bu mükellefimizi nasıl ödüllendireceğiz?

Geçmişine bakacağız, beyannemesinde vergisini hesaplayacağız. Yüzde 5'e kadar vergi indirimi yapacağız. 1 milyon lirayı aşmamak üzere. Yüzde 5'e kadar oranla vergi indirimine gideceğiz.

Vergisini düzenli ödeyen vatandaşlar için bakanlık olarak uzun süre üzerinde çalıştık. Basit bir sistem bir vergi mükellefi, mükellef olduğu vergi beyannamelerini süresinde ödemiş, yapılan denetimlerde herhangi bir eksiklik bir yanlışlık bulunmamışsa bu mükellefimizi ödüllendireceğiz.

Yeni uygulama kapsamında, tam uyumlu bir vatandaşımız ise hesaplanan verginin yüzde 5'ini almayacağız. Hedef kitle çoğunlukla KOBİ'ler... İndirilecek olan vergi bir milyon lirayı aşmamak üzere yüzde 5 vergi indirimi yapılacak. 1 milyon liralık parasal sınırı koymamızın nedeni, daha çok küçük ve orta ölçekli şirketlerin faydalanması için..."