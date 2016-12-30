30.12.2016 12:06 Varlık Barışı'nda başvuru süresi uzatıldı

Kamuoyunda 'Varlık Barışı' olarak bilinen düzenlemenin başvuru süresi, 31 Aralık'dan 30 Haziran 2017'ye uzatıldı. Kamuoyunda 'Varlık Barışı' olarak bilinen düzenlemenin başvuru süresi, 31 Aralık'dan 30 Haziran 2017'ye uzatıldı.



Bakanlar Kurulu'nun 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 7. Maddesinde Yer Alan Sürelerin Uzatılması Hakkında Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Kararı' Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını Türkiye'ye getiren gerçek ve tüzel kişilerin, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf etmesine imkan sağlayan 'Varlık Barışı' düzenlemesinde başvuru süresi 31 Aralık 2016 tarihinden 30 Haziran 2017'ye uzatıldı.

