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Varisten kurtulmak artık çok kolay
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Varisten kurtulmak artık çok kolay

Özel Ümit Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Metehan Kılıç, halk arasında varis rahatsızlığı olarak bilinen venöz yetmezlik hakkında açıklamalarda bulundu.

Özel Ümit Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Metehan Kılıç, halk arasında varis rahatsızlığı olarak bilinen venöz yetmezlik hakkında açıklamalarda bulundu.

Kılıç, varis rahatsızlığının neden oluştuğu, hastada meydana getirdiği şikayetler ve tedavisi hakkında önemli bilgiler verdi. Venöz yetmezliğin oluşumu hakkında konuşan Kılıç, şunları söyledi: "Venöz yetmezlik ayak toplardamar sisteminin fonksiyon bozukluğu ya da yetmezliği ile oluşan bir semptomlar bütünüdür. Ana neden ayak toplardamar sisteminde basıncın artmasıdır. Ayak toplardamar sistemindeki özel kapak yapılarının bozulması, damarların normalden fazla genişlemesi, damar duvar niteliğinin bozulmasıyla gelişen fizyopatoloji sonucu toplardamarlardaki basınç çok fazla artar. Bu kapaklar ters paraşüt gibidir. Paraşüt nasıl havayı tutuyorsa kapaklar da kanı tutar. Bu kapakların fonksiyon bozukluğunda olması gerekenden çok daha fazla miktarda kan bu damarlara yönlenir ve basınç artışına neden olur. Bu kısır bir döngü başlatır. Damar duvarında genişleme, damarda kalitesizleştirme diye nitelendirdiğimiz bir durum ortaya çıkar. Sonuçta varis semptomları ortaya çıkar. Ayak tabanlarında ağrı, yanma, uyuşma, karıncalanma ile başlayan şikayetler ayakta ağrı, şişkinlik, yeni damar oluşumları, krampların girmesi, uyurken huzurluk yaşama, sabah dinlenememiş şekilde uyanma gibi şikayetler ortaya çıkarır."

Varis tedavisi hakkında da konuşan Kılıç, "Bize başvurduğunuzda ayrıntılı fizik muayenenizi yaptıktan sonra tanı koymak için ultrasonografi istiyoruz. Ultrasonografide damarın niteliği, kapakların bozukluğu, damarın genişliğinin ölçümünü yaparak bir tanı koyuyoruz. Eskiden kasıktan, diz ve bilek seviyesinden yapılan kesilerle yapılan açık ameliyatla hasta damarın komple dışarı alınması ile tedavi yapardık. Artık tedavi yöntemlerimiz çok daha konforlu hale geldi. Teknolojinin gelişmesi ile lazer ya da özel biyolojik yapıştırıcılarla fonksiyonu bozuk olan damarın fonksiyonunu ortadan kaldırıyoruz. Bu işlemi yine ameliyathanede yapıyoruz. Özel ultrasonumuz var. Damarın içine girdikten sonra işlem yaklaşık 5 dakika sürüyor. Hastamızı birkaç saat sonra taburcu edebiliyoruz" dedi.

Varis rahatsızlıklarının çoğunun genetik olduğunu dile getiren Kılıç, "Annesinde, babasında, yakın akrabalarında bu tür hastalıkları olan kişilerde daha sık görüyoruz. Diğer bir etken çalışma şartları. Ayakta çok ve hareketsiz kalınan işler yapanlarda hastalığın görülme sıklığı artar. Hamilelik gibi durumlarda da toplardamarların genişleme olasılığı fazladır. Bazı kanser türlerinde de bu rahatsızlıklarda artış görülebilir" diye konuştu.

Kılıç son olarak sözlerini hastalara şu uyarıda bulunarak sonlandırdı: "Yaşamın ilerleyen sürecinde hastalarımızın bu şikayetlere alışması ile bu rahatsızlık gözden kaçabilmektedir. Bu tür rahatsızlıkları olan hastalarımızın bunu günün yorgunluğuna, yaptıkları işin yoğunluğuna bağlamayarak duyarlı davranmaları çok önemlidir."
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