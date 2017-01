04.01.2017 10:27 Varis hastalığının belirtilerini göz ardı etmeyin

Ethica Hastanesi Genel Cerrahi Bölümünden Op. Dr. Ceyhun Aydoğan, Varis hastalığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Varis hastalığının belirtilerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulan Aydoğan, hastalığın her yaşta görülebileceğini söyledi. Aydoğan, hastalıkla ilgili şunları kaydetti: "Bacaklarda ağrı, şişme, kramp, yorgunluk, kaşıntı, yanma hissi, ayak bilekleri ve bacaklarda oluşan kronik yaralar, varis hastalığının oldukça sık karşılaşılan neticeleridir. Bu belirtiler, size vücudunuzda yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunun göstergesi olup, önlem almanızı hatırlatmalıdır. Varisleri boyutlarına göre üç farklı sınıfta toplanır. Kılcal varisler (Telenjiektazi), Bu varisler, ciltte kabarıklık yapmaz, ama mor ve kırmızı renkleriyle bacaklarımızı renklendirirken, bazen kaşıntıyla bacaklarımızı oldukça şenlendirebilen varislerdir. Tek bacakta minik bir alanda, ya da iki bacakta birden geniş alanlarda karşımıza çıkarak bizi hüzünlere sürükleyebilirler. Tedavi yönünden en kolay süreçlere sahip varis türü olma özelliği ile kalbimize taht kurmuştur, lakin kendilerinden kurtulmak pek de zor değildir. Orta boy varisler (Retiküler Tıp), kılcal varise göre bir nebze daha kabarık olan varis tipi. Bu varis türü, genellikle diz bölgesi ardından ortaya çıkar ve renkleri koyu yeşildir. 2-3 m kalınlığına kadar ulaşabilirler. Tedavisine gelince, kılcal damar tedavisi ile benzerlik göstermekle birlikte, süreci biraz daha uzun sürebilir. Büyük boy varisler, en belirgin varis türüdür. Ciltte oluşturdukları kabarıklık 3 mm'den büyük olup, kesin olarak tedavi edilmesi gereken bir varis türüdür".