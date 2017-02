Varikosel Damar ve Naturel Çözümleri

Variköz damarlar genellikle düğümlenmiş tarzda ve normal damarlara göre büyümüş bir biçimde gözle görünürler. Bu tip damar hastalığı vücüudun birçok bölümünde meydana gelmesine rağmen genelde bacak bölgesinde karşımıza çıkarlar. Yaş ilerledikçe bacakta ve ayakta bulunan damarlar özelliklerini kaybedebilirler ve işlevselliğini yitirebilirler. Özelliğini yitiren damarlar damar büyümesine sevep olur ve dışarıdan görünecek seviyeye gelir. Bacakların üzerine her zaman yük bindiğinden dolayı bu bölgede kanı kalbe götürmek daha da zor olduğundan varisli yani büyük damarların görünmesi fazla olur.

Asıl olarak varisli damarlar hamilelikte de kendini fazlaca belli etmektedir. Hamilelikte variköz damarlar potansiyeldir. Kan miktarında yükselme çok olduğundan varisli damarların da çoğalmasına neden olacaktır. Bu tür olaylar fazla kilolu insanlar için de geçerlidir.

Tüm bu hastalıklar ülkemizde sanki bir kusurmuş gibi görünmesine rağmen aslında bu hususu önemli derecede araştırarak çözüm yolları araştırılmalıdır. Bir kozmetik sorunmuş gibi görünse de varis sorunu klinik bir sorun olarak da ele alınmalıdır. Özellikle bayanlarda görüntü olarak belli bir sorun yarattığı kesindir.



Doğal Çözümleri



Bir misafirliğe gittiğinizde ya da birileri size misafir olarak geldiğinde ve bir de aralarında yaşlı teyzeler varsa, çocukluğumuzda bacaklarına olan o kalın çoraplara her zaman gözlerimiz takılmaz mıydı? Büyüdükçe bunun nedenlerini anlıyoruz. Her hanede olduğu gibi kulaktan duyma bir sürü çözüm yolu üreten özellikle yaşlı teyzelere denk gelmişsinizdir. Bunlardan en iyisi elma sirkesi olarak görülmektedir. Tabi eczane ve tıbbi medikal ürünleri satan yerlerde tedavi için varis çorapları tedarik edilmektedir. Ülkemizde de en yaygın çözüm bu gibi görünmektedir. Varis çorapları gerçekten de çözüm olmaktadır. Ağrıyı almakta ve yeni olşumları engellemekte olduğu en çok verdiği sonuçlardandır. Ancak kuru feleğen gibi doğal ürünler de kullanılarak bir çok çözüm yolları da vardır.

Ne yapabilirsiniz?



-Hareket et. Egzersiz, damarların önlenmesinde kilit önem taşımaktadır. Bu nedenle her gün bir yürüyüşe çıkın.

-Sakin ol. İyi bir uyku çekin. Özellikle bacaklarınızın üst kısmında tutunan giysiler giydiğinizden emin olun.

-Kilonuza dikkat edin. Hamilelik sırasında doktorunuzla birlikte kararlaştırılan kilolarda kalmaya dikkat edin.

-Sol tarafınızda uyuyun. Bu size, ana kan damarlarındaki baskıyı engellemeye yardımcı olur ve kan dolaşımı kuvvetlendirir.

-Kuvvetli işlere zorlayacak durumlarda bulunmayın. Ağır kaldırma veya tuvalette süzme (eğer başka eğlenceli hamilelik semptomları, kabızlık hissettiğinizde) damarın görünürlüğüne katkıda bulunabilirsiniz.

-Günlük vitamin ihtiyacınızı tamamlayın. Dengeli bir gebelik damarları sağlıklı tutar. Vücudunuzun kollajen ve elastin (kan damarlarını onaran ve koruyan bağ dokuları) üretmek için kullandığı bir sürü gıdaları C vitamini ile yemeyi unutmayın.



Son olarak hamilelik süreci bittikten sonra halen varikosel olan damarlar bitmediyse, doktorunuza başvurun ve gerekiyorsa tıbbi bir müdahaleye dahil olmasını aklınızda tutmayı unutmayın. Tabiki bu işlem hamilelik esnasında olmamalıdır.