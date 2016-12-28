28.12.2016 17:20 Var mısın sağlığa?

Düzce Üniversitesi'nde oluşturulan 'Var mısın sağlığa' grubu, hareketsiz yaşama dikkat çekmek amacıyla zumba ve fitness etkinliği düzenledi. Düzce Üniversitesi'nde oluşturulan "Var mısın sağlığa" grubu, hareketsiz yaşama dikkat çekmek amacıyla zumba ve fitness etkinliği düzenledi.



Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında oluşturulan "Var mısın sağlığa ?" Grubu, günümüz dünyasında çeşitli bağımlılıklara ve hastalıklara sebep olan hareketsiz yaşama dikkat çekmek adına, üniversitede geleceğin öğretmenleri ve antrenörleriyle birlikte zumba fitness etkinliği yaptı.



Etkinliğe, Dersin koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Ayla Taşkıran, grup üyeleri, Batuhan İçözler, Nazlı Bulut, Özlem Arslan, Sercan Sarıkaya, Kerime Dokuzlar, Nalan Delibaş katıldı.

